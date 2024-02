BBB 24: Raquele afirma para brother que ambos podem ser os favoritos ao prêmio

Em conversa com Michel, Raquele disse acreditar que os dois são possíveis brothers favoritos para o prêmio final do BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país ao longo da madrugada desta terça-feira, 13, para falar a respeito do jogo. Raquele, que havia discutido com Marcus Vinicius momentos antes, revelou para Michel quem pode ser o favorito da edição.

De acordo com a sister, ela pode ser a possível vencedora da competição. Raquele explicou para o professor de geografia que a 'fofoca' começou por um comentário de MC Bin Laden. "Ele falou que uma pessoa falou para ele, não chegou a falar quem, que vê em mim o perfil de ganhar isso aqui", disse.

E continuou: "Ou seja, tá rolando o murmurinho na casa, entende?". Na sequência, a trancista afirmou que o brother também pode ser bastante querido pelo público. "E não só a mim, eu creio que de você também, Michel. Porque tudo é muito 'Raquele e Michel'", declarou ela, deixando o colega pensativo.

Vale lembrar que Raquele enfrentou o quarto paredão da temporada ao lado de Giovanna Pitel e Nizam, eliminado com 17,14% dos votos do público. O atual paredão é formado por Davi, Isabelle e Marcus Vinicius. O resultado será anunciado ao vivo na edição desta terça-feira, 13.

não acredito que eles descobriram que são os favoritos do programa, boninho anda dando informações pra raquele também? chocada #BBB24pic.twitter.com/1KnAigELiA — deb (@realitysdeb) February 13, 2024

No paredão, Davi faz alerta importante para Isabelle

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, os brothers Davi e Isabelle seguiram para um dos quartos e conversaram a respeito da atividade realizada ao vivo na área externa da casa. Emparedado, o motorista de aplicativo fez um alerta para a amiga sobre as relações dentro do confinamento.

O bate-papo iniciou com a berlinda da semana. Os dois enfrentam o oitavo paredão da edição ao lado de Marcus Vinicius. "Vou ficar muito sentido se ele sair, e também vou ficar muito sentido se você sair. É mais uma semana de oportunidades, recomeço, de fazermos uma coisa diferente aqui dentro. E ter mais novos aprendizados", iniciou Davi.

E continuou: "Nem em todo mundo se confia. As pessoas aqui dentro querem se safar do paredão". "Muito! Sabonetando, cara", concordou Isabelle. Davi, então, seguiu com seu ponto de vista: "Para elas se safarem do paredão, elas são capazes de fazer qualquer coisa... Se ela puder te lascar para não ir para o paredão, ela vai te lascar", declarou ele.

"Então, abre o olho, Isabelle, com as pessoas aqui dentro... Tu pensa que, às vezes, tem gente que é teu amigo, mas tem gente que não é teu amigo", aconselhou o brother. Em seguida, ele reforçou sua aliança com a sister: "Eu sou seu amigo. Tu sabe disso, tu sente isso. Eu sei que tu é minha amiga, uma pessoa que eu posso contar aqui dentro", pontuou.