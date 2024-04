BBB 24: Quando o campeão recebe o prêmio? Vencedora do BBB13 conta detalhes

Fernanda Keulla revela quando o vencedor do BBB recebe o prêmio em dinheiro

Davi, Isabelle e Matteusdisputam o maior prêmio da história do Big Brother Brasil 24. O vencedor da temporada, anunciado na terça-feira, 16, levará para casa R$ 2.920.000.

Mas afinal, quando o campeão recebe o dinheiro do prêmio? Segundo Fernanda Keulla, vencedora do BBB 13, não é logo que acaba o programa.

A apresentadora, que levou o prêmio há 11 anos, revelou ao PurePeople que demora um bom tempinho até que a quantia milionária esteja nas mãos do campeão, por isso, é preciso que eles tenham cautela.

"Não é pago de imediato, pelo menos na minha época não era. Demora uns três meses. Nesse período, é importante que o vencedor tenha tranquilidade, pense direito, se acalme, não faça dívidas, não crie despesas com familiares e procure uma pessoa responsável, que saiba de investimentos, para ajudá-lo a ter boas ideias e para fazer propostas rentáveis para qualquer tipo de investimento", sugeriu.

Fernanda ainda aconselhou que o grande vencedor busque ajuda para administrar o prêmio: "É sempre bom procurar ajuda, não dar essa responsabilidade para familiares que são leigos no assunto e não gastar com futilidades. Todo mundo tem seus sonhos de consumo, mas se você for gastar seu prêmio com todos esses sonhos, o dinheiro pode acabar. Então tem que ter muito cuidado", disparou.