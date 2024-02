BBB: Saiba quais as profissões que mais venceram o reality

Entre os vencedores do BBB existem profissões mais recorrentes; saiba quais são elas e relembre quem já levou o prêmio do reality

A cada ano uma personalidade conquista o público e leva o prêmio milionário do BBB. Cada vencedor tem sua profissão e existem algumas ocupações semelhantes entre alguns deles como, por exemplo, as médicas Thelma Assis, do BBB 20, e Amanda, do BBB 23.

Mas, além de profissionais da saúde, advogados, atores, vendedores, estudantes e muitos outros já levaram o prêmio. Veja e relembre a seguir quem foram os ganhadores e quais eram sua profissões ao entrarem no BBB.

Confira as profissões dos ganhadores do BBB:

BBB1: Kleber Bambam - Vendedor de cocos;

BBB2: Rodrigo Leonel - Domador de cavalos;

BBB3: Dhomini - Secretário parlamentar;

BBB4: Cida dos Santos - Babá;

BBB5: Jean Wyllys - Professor de história;

BBB6: Mara Viana - Auxiliar de enfermagem;

BBB7: Diego Alemão - Administrador;

BBB8: Rafinha - Músico;

BBB9: Max Porto - Artista plástico;

BBB10: Marcelo Dourado - Lutador;

BBB11: Maria Melilo - Atriz;

BBB12: Fael Cordeiro - Veterinário;

BBB13: Fernanda Keulla - Advogada;

BBB14: Vanessa Mesquita - Modelo;

BBB15: Cezár Lima - Estudante de direito;

BBB16: Munik Nunes - Estudante de jornalismo;

BBB17: Emilly Araújo - Estudante;

BBB18: Gleici Damasceno - Estudante de psicologia;

BBB19: Paula von Sperling - Advogada;

BBB20: Thelma Assis - Médica;

BBB21: Juliette - Advogada e maquiadora;

BBB22: Arthur Aguiar - Ator e cantor;

BBB23: Amanda Meirelles - Médica.

Por que regra do BBB mudou? Entenda confusão envolvendo fãs de Arthur Aguiar

Depois de duas edições recheada de críticas, a produção do Big Brother Brasil parece ter corrido atrás de soluções para evitar a rejeição dos telespectadores do reality show. Agora o programa da TV Globo contará com votação de acordo com o CPF.

A nova regra do BBB foi anunciada durante um evento interno da emissora . A decisão vem como uma forma de burlar os mutirões e votações que mobilizam apenas uma torcida de fãs. Além disso, evita o uso de robôs programados para votar em um único participante.

Desde o BBB 22, que Arthur Aguiar acabou levando a melhor na final, internautas acreditam que o voto por CPF seria uma alternativa de premiar, de fato, o participante mais popular da edição.

Em 2022, diversos fãs de Arthur faziam questão de exibir o quanto estavam engajados em fazer o cantor ganhar a temporada, enquanto outros participantes do programa não conseguiam levantar uma torcida disposta a perder noites votando nos paredões.

Em meio a guerra de opiniões nas redes sociais, Arthur, que mal conseguia aparecer nas edições diárias com ações carismáticas, acabou levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O mesmo aconteceu com Amanda Meirelles, campeã do BBB 23. Apontada como a "planta" da temporada, a médica conquistou uma torcida de fãs apaixonados, que passaram madrugadas no Gshow votando para ela levar o prêmio de mais de R$ 3 milhões.