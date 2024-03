BBB 24: Pitel se irrita com comemoração de Davi: 'Não está no culto'

Pitel não gostou das palavras usadas por Davi após o brother vencer a prova Bate e Volta e escapar do 13º paredão do BBB 24

Vencedor da Prova Bate e Volta, o brother Davi não poupou sua comemoração ao conseguir escapar do 13º paredão do BBB 24, da Globo. Indicado à berlinda através de uma dinâmica diferente da semana, o motorista de aplicativo deixou alguns adversários incomodados na noite de domingo, 17.

No quarto da Líder Giovanna, Pitel reclamou da atitude de Davi. Isso porque, durante a comemoração, o jovem alfinetou alguns rivais de jogo: "As pessoas que estão nesta sala, me julgam pelas minhas atitudes. Mas eu tenho certeza que não vêem minhas atitudes e não sabem, porque quem sabe primeiramente é Deus e o Brasil que está aí fora me assistindo todos os dias dentro dessa casa", declarou ele, na ocasião.

Irritada com a postura do rival, Pitel fez questão de deixar bem claro que não gostou das palavras usadas por Davi. "Pra ele, ele já ganhou! Os 3 milhões já são dele! Tudo pra ele é porque ele é o consagrado do Brasil, é o protegido de Jesus Cristo! Só ele é iluminado! São umas coisas que eu tenho que passar…", desabafou a sister.

Na sequência, Pitel recordou as falas do brother e seguiu criticando: "'Deus é justo, Deus não falha, Deus não sei o que…'. C*ralh*, você tá num jogo! Não está no culto, não!", disparou a assistente social.

Líder da semana, Giovanna concordou com o ponto de vista da colega de confinamento: "E Deus quer só ele aqui, né? Porque ele comemora, bate palma e os c*ralh*, mas as amigas dele que se f*d*m", comentou a sister, se referindo ao fato de Beatriz e Alane, aliadas de Davi, estarem no paredão.

Pitel sobre Davi: “‘Deus é justo, Deus não falha, Deus não sei o que’ caralho você tá num jogo não tá no culto, não” #BBB24



https://t.co/9z0wzpZGWD — CHOQUEI (@choquei) March 18, 2024

Davi lamenta estratégia de rivais no jogo

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 18, Davi fez um sincero desabafo sobre o comportamento dos adversários dentro do BBB 24, da Globo. Em conversa com Isabelle no quarto Fada, o motorista de aplicativo confessou que ficou triste após Lucas Henrique afirmar que ele sempre procura fazer o jogo girar em torno de si.

Davi, então, iniciou: "Minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou", declarou ele, vencedor da Prova Bate e Volta.

E completou: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir".

Na sequência, Isabelle aconselhou o amigo a não rebater os adversários e continuar mantendo o controle da situação. Confira!