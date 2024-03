BBB 24: Davi lamenta estratégia de rivais no jogo: 'Querem me tirar do sério'

Chateado com alguns acontecimentos, Davi fez um sincero desabafo e lamentou a postura dos brothers adversários no jogo do BBB 24

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 18, Davi fez um sincero desabafo sobre o comportamento dos adversários dentro do BBB 24, da Globo. Em conversa com Isabelle no quarto Fada, o motorista de aplicativo confessou que ficou triste após Lucas Henrique afirmar que ele sempre procura fazer o jogo girar em torno de si.

Davi, então, iniciou: "Minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou", declarou ele, vencedor da Prova Bate e Volta.

E completou: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir".

Na sequência, Isabelle aconselhou o amigo a não rebater os adversários e continuar mantendo o controle da situação. "Por isso que eu falo para você sempre, o controle está em suas mãos", declarou a sister. Davi finalizou o desabafo afirmando que não será fácil, mas seguirá lutando até o final.

"Ninguém disse que ia ser fácil. A gente veio aqui para jogar mesmo, se comprometer, é um jogo de comprometimento. Eu admiro muito esse jogo, porque a gente mostra quem realmente somos", concluiu o brother.

🗣️​ Davi: "Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência..." #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/H2aU5zcq0v — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2024

Davi aconselha Isabelle

Davi conversou com Isabelle sobre seu jogo durante a tarde deste domingo, 17, no Big Brother Brasil 24. Na academia, o motorista de aplicativo analisava o painel tático quando aproveitou para aconselhar Cunhã.

O baiano montou o painel mostrando para a amazonense como a casa enxergava a divisão dos participantes, apesar dela dizer que joga sozinha. Em seguida, ele falou sobre Isabelle continuar querendo proximidade de Giovanna e Raquele.

"Em uma altura dessa do campeonato, ninguém mais quer conversa com nada não. Se a Giovanna quisesse conversar com você, eu já te falei, ela já teria vindo e chamado você para conversar. Por como ela fala com as pessoas, pelo jeito dela de ser, ela já teria te chamado para conversar", disparou o brother.

Davi seguiu aconselhando Isabelle: "Agora você que fica mendigando atenção dela e da Raquele, é a verdade que eu tenho para te falar. E você tem que parar com essa atitude sua de ficar indo até as pessoas sendo que as pessoa não vão até você", falou, por fim.