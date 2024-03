BBB 24: Davi aconselha Isabelle: "Você fica mendigando atenção"

Em conversa sobre jogo, Davi aconselha Isabelle a parar de ficar mendigando atenção de sisters no BBB 24

Daviconversou com Isabelle sobre seu jogo durante a tarde deste domingo, 17, no Big Brother Brasil 24. Na academia, o motorista de aplicativo analisava o painel tático quando aproveitou para aconselhar cunhã.

O baiano montou o painel mostrando para a amazonense como a casa enxergava a divisão dos participantes, apesar dela dizer que joga sozinha. Em seguida, ele falou sobre Isabelle continuar querendo proximidade de Giovanna e Raquele.

"Em uma altura dessa do campeonato, ninguém mais quer conversa com nada não. Se a Giovanna quisesse conversar com você, eu já te falei, ela já teria vindo e chamado você para conversar. Por como ela fala com as pessoas, pelo jeito dela de ser, ela já teria te chamado para conversar", disparou o brother.

Davi seguiu aconselhando Isabelle: "Agora você que fica mendigando atenção dela e da Raquele, é a verdade que eu tenho para te falar. E você tem que parar com essa atitude sua de ficar indo até as pessoas sendo que as pessoa não vão até você", falou.