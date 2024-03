BBB 24: Grupo de Davi revela em quem vai votar no paredão

O martelo foi batido! Grupo de Davi, Alane, Beatriz e Matteus decide a ordem de prioridade para votar no paredão da noite deste domingo

Durante o Almoço do Anjo, os participantes Alane, Beatriz, Davi e Matteus conversaram sobre a formação do paredão desta noite. Eles revelaram que já decidiram em quem vão votar na berlinda e até revelaram a lista de prioridades.

O assunto foi revelado por Davi. Eles resolveram que Leidy Elin é a primeira opção do voto deles. Caso ela não possa receber voto, eles têm uma lista. ”A primeira opção vai ser a Leidy, a segunda o Bin e a terceira é a Raquele”, disse Davi.

Então, Alane perguntou: "Então vocês acham que pode ir eu, Davi, Leidy e mais alguém para o paredão?”. E Davi respondeu: "Claro, e a Isabelle. O líder indica um direto da gente. Eles não vão arriscar perder voto, eles vão botar um da gente direto pela casa”.

Com essa conversa deu para perceber que Matteus, que é o anjo, deverá dar a imunidade para Beatriz.

Davi alfineta os rivais

Em uma conversa com seus amigos no Almoço do Anjo Matteus, o brother Davi refletiu sobre sua visão de jogo e alfinetou os rivais. Ele disse que vê falsidade no outro grupo e disse que iria fazer igual a eles.

“O jogo está dividido”, disse Davi. Então, Matteus completou: “O único que flutua e mesmo assim está flutuando pro lado de lá é o Bin”.

Por sua vez, Alane também citou o cantor. “Ele não é próximo de Raquele, não mais de Giovanna. É próximo mais de Fernanda e Pitel. Se todos nós saíssemos, ele ia para o paredão”, contou.

Com isso, Davi alfinetou os rivais. "Se a gente fosse tão miserável, pegava Alane e a Bia, puxava a Leidy para o lado de cá, eu e você chamava o Bin, trocava uma ideia com ele e a gente tinha seis pessoas, sete com a Isabelle. Se a gente fosse falso... Eles lá jogam tudo com falsidade", comentou.