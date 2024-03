BBB 24: Davi alfineta: ‘Tudo com falsidade’

Davi revela sua visão de jogo no BBB 24 e alfineta os rivais durante conversa com seus aliados

Em uma conversa com seus amigos no Almoço do Anjo Matteus, o brother Davi refletiu sobre sua visão de jogo e alfinetou os rivais. Ele disse que vê falsidade no outro grupo e disse que iria fazer igual a eles.

“O jogo está dividido”, disse Davi. Então, Matteus completou: “O único que flutua e mesmo assim está flutuando pro lado de lá é o Bin”.

Por sua vez, Alane também citou o cantor. “Ele não é próximo de Raquele, não mais de Giovanna. É próximo mais de Fernanda e Pitel. Se todos nós saíssemos, ele ia para o paredão”, contou.

Com isso, Davi alfinetou os rivais. "Se a gente fosse tão miserável, pegava Alane e a Bia, puxava a Leidy para o lado de cá, eu e você chamava o Bin, trocava uma ideia com ele e a gente tinha seis pessoas, sete com a Isabelle. Se a gente fosse falso... Eles lá jogam tudo com falsidade", comentou.

Davi revela quem é seu alvo

Na festa do BBB 24, da Globo, Davi aproveitou para falar de jogo com Matteus. Ele revelou que já sabe quem é o seu alvo no paredão desta semana e que acredita que será eliminada pelo público.

No bate-papo, ele revelou que quer emparedar Leidy Elin. “É bater e sair”, disse ele. Porém, Matteus disse que as aliadas deles não devem querer votar em Leidy. Com isso, Davi disse que eles precisam conversar mais e analisar o jogo.

Por fim, eles chegaram à conclusão de que vão conversar sobre o jogo após a Prova do Anjo.

Vale lembrar que Davi, Alane, Matteus, Beatriz e Bin Laden estão na mira da líder Giovanna.