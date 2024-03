BBB 24: Davi revela quem é seu alvo no paredão: ‘Bater e sair’

Em conversa na festa do BBB 24, Davi revela quem quer ver no paredão desta semana e que acredita que vai sair do jogo

Na festa do BBB 24, da Globo, Davi aproveitou para falar de jogo com Matteus. Ele revelou que já sabe quem é o seu alvo no paredão desta semana e que acredita que será eliminada pelo público.

No bate-papo, ele revelou que quer emparedar Leidy Elin. “É bater e sair”, disse ele. Porém, Matteus disse que as aliadas deles não devem querer votar em Leidy. Com isso, Davi disse que eles precisam conversar mais e analisar o jogo.

Por fim, eles chegaram à conclusão de que vão conversar sobre o jogo após a Prova do Anjo.

Vale lembrar que Davi, Alane, Matteus, Beatriz e Bin Laden estão na mira da líder Giovanna.

Pai de santo explica 'personalidade forte' de Davi

Através de uma numerologia, o pai de santo Paulo de Oxalá, analisou alguns traços de personalidade do brother Davi, confinado no BBB 24, da Globo. Colunista do jornal Extra, ele explicou o motivo do jovem ser considerado por adversários uma pessoa de "difícil convivência".

Segundo Paulo, o Odú Ọ̀sá, ligado à destemida Yansã e à minuciosa Yemanjá, é o que mais se destacada em sua data de nascimento, 24 de agosto de 2002. "Davi é inteligente, articulado e confiante. Ele corre atrás dos seus sonhos e encara os problemas como desafios a serem vencidos", declarou.

E completou: "Nada passa batido perto dele, pois é muito observador, metódico e com mania de perfeição. Tudo para ele necessita ter lógica e um motivo real, senão o questionamento é certo". O pai de santo, porém, também explicou o lado oposto das qualidades de Davi. Confira!