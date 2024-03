BBB 24: Pitel questiona 'cenário ideal' para brother ser eliminado

Em conversa com Lucas Henrique, Giovanna Pitel analisou qual seria a formação ideal para que brother fosse eliminado do BBB 24

Pouco tempo antes de Beatriz ser a última participante da sair da Prova do Líder de Resistência do BBB 24, Giovanna Pitel e Lucas Henrique conversaram sobre a formação do próximo paredão do reality show da TV Globo.

"Você acha que se a Bia for Líder, o Davi vai para o Paredão?", questionou o brother. A assistente social, então, avaliou o cenário e confessou que acredita na possibilidade do baiano, que disputou a liderança com a vendedora, encarrar uma nova berlinda.

A sister ainda refletiu sobre qual deveria ser o 'cenário ideal' para que o motorista de aplicativo fosse eliminado do jogo. "Dá para ir, né? Não sei, acho o Davi difícil de quebrar. Tipo, eu queria saber qual o cenário ideal para ele sair? Porque já foi para um bocado, fez besteira pra caramba, e é como se nada tivesse peso o suficiente", ressaltou ela.

E acrescentou: "É como se só a gente estivesse vendo o outro lado, sabe? Aí que você se questiona de si: será que o que eu estou vendo é tudo loucura da minha cabeça? Será que não é nada disso?", falou a alagoana.

Após ouvir o argumento da colega de confinamento, o professor de Educação Física desabafou: "Aí você entende o que a Yasmin [Brunet] sente, nesse cenário", completou ele.

Quem ainda não enfrentou o Paredão do BBB 24?

O Big Brother Brasil 24 está entrando em sua reta final, embora alguns participantes não tenham vivido a experiência completa na casa. Mesmo após a metade do confinamento, dois participantes foram deixados de lado do paredão. Enquanto Davi detém o recorde da edição após passar por quatro paredões e voltar intacto de todos, Leidy Elin e Mc Bin Laden nunca experimentaram o medo de deixar o reality show da Globo. Saiba mais!