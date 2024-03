BBB 24: Quem ainda não enfrentou o Paredão? Dois brothers seguem invictos

Entrando na reta final do BBB 24, dois participantes chamam atenção por nunca terem disputado um Paredão no reality show; saiba quem são

Não é novidade que já estamos entrando na reta final do Big Brother Brasil 24, embora alguns participantes não tenham vivido a experiência completa na casa. Mesmo após a metade do confinamento, dois participantes foram deixados de lado do paredão; saiba quem são os brothers que seguem invictos e nunca passaram pela berlinda:

Enquanto Davi detém o recorde da edição após passar por quatro paredões e voltar intacto de todos, Leidy Elin e Mc Bin Laden nunca experimentaram o medo de deixar o reality show da Globo. A operadora de caixa e trancista, em particular, impressiona com sua baixa quantidade de votos e nunca foi indicada ao Paredão.

JOGA Y JOGA! Leidy Elin quebra recorde HISTÓRICO de Gabi Martins (BBB20) e Bruna Griphao (BBB 23) e passa ilesa pelo 11º Paredão sem NENHUM voto. #BBB24pic.twitter.com/2lCBo5sj4n — POPTime (@siteptbr) March 4, 2024

Por outro lado, o cantor de funk quase foi parar na berlinda há algumas semanas, mas conseguiu escapar pela prova do bate-volta. Na ocasião, Bin disputou a dinâmica ao lado de Fernanda e Lucas Henrique, mas levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Inclusive, ele já deixou claro que sua principal estratégia no jogo é escapar do paredão.

Mas na madrugada desta sexta-feira, 8, o funkeiro quase foi parar na berlinda e acabou sendo salvo pela sorte. Isso porque os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder enfrentaram consequências severas. Além de perderem a chance de conquistar a liderança, também tiveram que lidar com punições ao desistirem ou serem eliminados.

Meu Deus!!!! Ele se assustou com a fumaça 😱😱😱e acabou caindo, com isso pegou uma consequência que foi: não participar da prova do anjo. pic.twitter.com/XGeZWe4OZz — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 8, 2024

Entre as consequências, estava a possibilidade de ir para o Paredão, permanecer na Xepa, ser eliminado da Prova do Anjo e ficar impossibilitado de ser imunizado. Bin, que foi o segundo a desistir, acabou proibido de participar da disputa para ser o anjo da semana. Já Lucas Henrique, conhecido como Buda, teve ainda mais azar e está no paredão.

4) BUDA NO PAREDÃO



Lucas escorregou e foi o primeiro eliminado da prova. E como consequência ele está no Paredão. pic.twitter.com/ahjfWM2CzL — Tracklist (@tracklist) March 8, 2024

Brothers vão passar por semana complexa:

No entanto, a sorte de Leidy e Bin pode estar prestes a mudar. Isso porque os confinados, que nunca enfrentaram uma berlinda, podem garantir sua vaga no paredão durante a semana complexa. Durante o programa ao vivo da última quinta-feira, 07, Tadeu Schmidt, anunciou como será a dinâmica no Big Brother Brasil 24. Segundo o apresentador, os brothers vão passar por muitas reviravoltas.