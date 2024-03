BBB 24: Emparedado, Lucas pressente que vai deixar o reality: “Já está dando”

Após ser indicado ao Paredão pela Prova do Líder no BBB 24, Lucas Henrique desabafa sobre sair do reality e é consolado por Giovanna Pitel

Na madrugada desta sexta-feira, 8, os primeiros eliminados da Prova do Líder do BBB 24 se deram mal e tiveram que lidar com algumas consequências. Lucas Henrique, que foi o primeiro a desistir da disputa, e o maior azarado no sorteio, já foi indicado ao Paredão. Apesar de ainda poder se salvar da berlinda, ele ‘pressentiu’ que vai sair do reality show.

Durante uma conversa com Giovanna Pitel na área externa do confinamento, Lucas abriu o coração e confessou que está preocupado com a dinâmica da semana. Apesar de querer continuar na competição, o professor de educação física e capoeirista profissional explicou que está sem enredo e não está movimentando a casa mais vigiada do Brasil.

"Eu tô com um sentimento ruim em relação a isso, sério. Tô achando que meu tempo já está dando. Não que eu não queira ficar aqui, mas não sei o quanto sou interessante pro jogo nesse ponto”, ele desabafou sobre seu confinamento no programa. No entanto, o brother foi consolado pela assistente social, com quem tem flertado nos últimos dias.

Pitel acredita que o colega de confinamento pode continuar na disputa pelo grande prêmio: "Acho que tinha mais gente pra sair que não fez tanta coisa assim, sabe?", a sister tranquilizou seu mais novo aliado no jogo, que ainda tem a chance de se salvar da berlinda pela prova do bate e volta ao lado dos outros emparedados no próximo domingo, 10.

4) BUDA NO PAREDÃO



Lucas escorregou e foi o primeiro eliminado da prova. E como consequência ele está no Paredão. pic.twitter.com/ahjfWM2CzL — Tracklist (@tracklist) March 8, 2024

Vale mencionar também que caso Lucas deixe o programa, ele vai ter muitas pendências para resolver. Isso porque o professor acabou colocando um ponto final em seu casamento depois que flertou com a assistente social no reality show. Sem saber que está solteiro, ele revelou que tem até planos de viajar com sua ex-esposa quando sair da casa.

Quem recebeu as consequências?

Além de Lucas, outros eliminados se deram mal na Prova do Líder desta sexta-feira, 8. Isso porque eles perderam a chance de conquistar a liderança, mas também tiveram que lidar com consequências ao desistirem ou serem eliminados da dinâmica. As punições incluíam ir para o Paredão, Xepa, ser vetado Prova do Anjo e proibido de ser imunizado.

Lucas Henrique, o Buda, foi o primeiro a desistir da prova e já está ciente de que está com um pé berlinda da semana. Já MC Bin Laden está proibido de participar da disputa para ser o novo Anjo da Casa. Yasmin Brunet não deve ser imunizada sob hipótese alguma, enquanto Alane foi parar na xepa da casa mais vigiada do Brasil.