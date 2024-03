BBB 24: Sem saber que o casamento acabou, Lucas Henrique fala de viagem com esposa

Sem saber de toda polêmica aqui fora, Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, contou sobre viagem planejada com esposa em conversa no reality

Na última quarta-feira, 06, Lucas Henrique, que não tem ideia de que seu casamento aqui fora chegou ao fim, afirmou em conversa com os brothers que já tem viagem planejada para a Europa em comemoração de nove anos ao lado da amada, Camila.

"Eu casei quando fiz sete anos de namoro", disse o brother. "Que legal", afirmou Raquele. "Esse ano vou fazer nove anos de casado", comentou o professor. "Vai levar a Camila para onde?", perguntou Pitel. "Maldivas, Fernando de Noronha. Não, estou zoando. Agora é sério! Eu já tinha planejado isso. Nesse nosso aniversário de casamento ia ser na Europa", respondeu o brother.

As sisters quiseram saber para quando estava marcada a viagem. "Está marcado para maio porque nosso aniversário de casamento é em maio, 3 de maio a gente casou", relembrou.

A polêmica envolvendo o casamento do professor de educação física começou na madrugada do domingo, 03, depois do brother passar a noite flertando com Pitel. Camila Moura, deletou todos os cliques que tinha com o então marido e usou seus stories para dar algumas cutucadas e deixar subentendido que os dois não estão mais juntos. A agora ex-esposa do brother até declarou que mudou sua torcida e agora é team Davi.

Ex-mulher de Lucas rompeu com a família dele

A ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura, ficou decepcionada ao ver o tom das conversas dele com Pitel no BBB 24, da Globo. Tanto que ela anunciou que não quer viver o romance com ele. Agora, a Coluna Play, do Jornal O Globo, informou que ela rompeu com a família do ex-marido.

A publicação contou que Camila saiu dos grupos de torcida de Buda e não responde mais aos amigos e familiares dele. Os amigos do brother contaram que tentaram contato com ela para saber da situação que está acontecendo, mas ela não respondeu ninguém.

O último contato dela com a equipe de Lucas foi para pedir que eles deletassem as fotos do casal e também para solicitar que não se pronunciassem sobre sua decisão de se separar.

Na rede social X, o antigo Twitter, ela fez um desabafo sobre as próximas próximas a Lucas. “Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas ‘super entenderem o meu lado’, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’, ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo… ah vá, né?”, disse ela.