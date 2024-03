BBB 24: Após flerte, esposa de Lucas Henrique declara torcida para Davi

'Vingativa', Camila Moira também apagou as fotos que tinha publicadas com Lucas Henrique e declarou a sua nova torcida

Camila Moura, a esposa de Lucas Henrique não gostou nada de ver o marido – ou ex-marido – flertando com Pitel na última festa do BBB 24 e apagou as fotos com o capoeirista em suas redes sociais. Neste domingo, 03, a professora também declarou sua nova torcida, que vai para Davi.

Após fechar o perfil, Camila abriu novamente a conta para o público, mas agora com torcida declarada para Davi. "Me pergunto por que me acham vingativa #teamdavi", escreveu ela na bio das suas redes sociais. Além disso, a professora também colocou uma foto de mala nos Stories e perguntou aos seguidores de quem eles pensam que é a mala, dela ou de buda.

De fundo, Camila usou a música Chico, de Luísa Sonza, que ficou eternizada pela traição do influenciador Chico Moedas.

O brother é casado há oito anos, mas não há mais nenhuma foto do carioca com a esposa no perfil dele. Além disso, Camila fechou o perfil dela no Instagram após o ocorrido, mas os dois continuam seguindo um ao outro.

Na festa, Buda e Pitel estavam conversando sozinhos sentados em um sofá. O brother aproveitou a situação para flertar com a sister e cantou um trecho da música Baiana, de Emicida, para ela. "Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse Lucas, apesar da assistente social ser alagoana. Então, Pitel pediu para ele encerrar a conversa.

"Vai acabar aqui essa conversa", respondeu o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", endossou a sister.

Lucas Henrique define indicação ao paredão

Neste domingo, 3, Lucas Henrique conversou com Yasmin Brunet sobre a formação do próximo paredão do BBB 24. O líder da atração, que colocou as pulseiras 'Na Mira' em Alane, Davi, Isabelle e Michel na última sexta-feira, 1º, confessou que já definiu sua indicação.

"Você já sabe quem você vai mandar? Ou você ainda está na dúvida?", questionou a modelo. "Não sei, vou mandar o Michel, ele nunca foi para o Paredão e a gente não tem oportunidade", revelou o professor para a sister.