BBB 24: Lucas Henrique define indicação ao paredão: "É bem justo"

Em conversa com Yasmin Brunet, o líder Lucas Henrique confessou que já sabe quem vai mandar direto para o paredão do BBB 24

Neste domingo, 3, Lucas Henrique conversou com Yasmin Brunet sobre a formação do próximo paredão do BBB 24. O líder da atração, que colocou as pulseiras 'Na Mira' em Alane, Davi, Isabelle e Michelna última sexta-feira, 1º, confessou que já definiu sua indicação.

"Você já sabe quem você vai mandar? Ou você ainda está na dúvida?", questionou a modelo. "Não sei, vou mandar o Michel, ele nunca foi para o Paredão e a gente não tem oportunidade", revelou o professor para a sister.

Em seguida, o brother explicou que o mineiro não "deve ir tão cedo" para a berlinda. "Eu acho que ele só vai se eu mandar, pela casa ele não vai nem tão cedo. Eu acho que nessa altura do jogo é bem justo, sabe? Dois meses de programa e ter uma pessoa que não tem possibilidade de ir para o Paredão é f*", analisou.

Yasmin, então, falou sobre seu voto. "Que bom que eu vou ter prazer de votar no Davi. Tomara que ele esteja disponível", falou a sister, que segue irritada com o brother após Wanessa Camargo ter sido expulsa do reality após ser acusada de agredir o baiano.

Michel critica sister

Na academia do BBB 24, Michel conversou com algumas sisters sobre a postura de Leidy Elin no jogo. Segundo o professor, a sister só se posiciona quando percebe que a maioria dos participantes tem a mesma opinião.

"Vocês têm a percepção que eu tenho também? Se bem que ontem ela se posicionou bem, questão de Davi. Achei até meio perigoso o jeito que ela se posicionou, a Leidy, mas eu não vejo ela se posicionando tanto...", disse o brother. "Como a gente espera", respondeu Pitel. "Eu acho que ela dá opinião quando vê que é da maioria da casa, entendeu?", disparou ele.