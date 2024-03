BBB 24: Fim? Após flerte, mulher de Lucas exibe foto do casal rasgada

Esposa de Lucas Henrique posta foto do casamento rasgada após o marido flertar com Pitel na última festa

A esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, não gostou nem um pouco do flerte dele com Pitel durante a última festa do Big Brother Brasil 24.

Durante a tarde deste domingo, 03, a professor de história reabriu seu perfil do Instagram, ultrapassou o número de seguidores do líder da semana e fez algumas publicações polêmicas.

Ela deletou todos os cliques que tinha com o então marido e usou seus stories para dar algumas cutucadas e deixar subentendido que os dois não estão mais juntos.

Camila publicou uma foto segurando uma mala e adicionou a música “Chico”, de Luisa Sonza, no fundo. Ela ainda questionou: “De quem é a mala?”. E deu duas opções: Camila e Calabreso.

Pouco depois, ela postou uma foto do casamento dos dois rasgada e disse que em breve se pronunciará sobre o ocorrido.

“Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu... mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo meus b.os e já venho falar aqui! Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota”, escreveu.