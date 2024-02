BBB 24: Astrólogo prevê desistência, expulsão e fim do casamento de brother

A pedido da CARAS Brasil, o astrólogo e vidente Val Couto fez previsões para os participantes que ainda estão no Big Brother Brasil 24

O astrólogo e vidente Val Couto, conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, falou sobre o destino dos participantes do Big Brother Brasil 24, a pedido da CARAS Brasil. Por meio das cartas, ele revelou que Michel, por exemplo, deve desistir do reality show. Ele ainda previu que MC Bin Laden pode ser expulso do programa e que o casamento de Davi pode chegar ao fim. E mais! Que uma pessoa muito forte, ligada a um rival do baiano no jogo, está usando magia para prejudica-lo no BBB. Confira as previsões a seguir!

GRUPO FADAS: ALANE, BEATRIZ E MATTEUS (Terça-feira, 20, antes da eliminação de Deniziane).

“Vejo desunião. Uma briga, uma revolta, uma traição muito grande, uma coisa que marca, ligada a uma traição nesse grupo. Vejo algo ligado a traição, lágrimas e até pensamentos em desistir do reality por uma coisa muito série que vai acontecer, ligada a uma traição. Você pode ver aqui a carta da cobra. Significa, muitas vezes, traições. É preciso agir com muita cautela. E essa carta, a da raposa, que simboliza traição, diz que a pessoa precisa agir com muita cautela. E agora a carta da amizade, que marca muito a amizade e o que eles estão vivendo dentro da casa. Mas vejo separação, intriga, briga. , uma coisa que vai acontecer uma e desencadear uma desunião muito grande entre eles”, diz

GRUPO GNOMOS: FERNANDA, PITEL E RODRIGUINHO

“Tem um corte nesse grupo também. Significa que um deles deixará esse grupo, porque vai sair do Big Brother. Vejo essa pessoa deixando a casa. Essa pessoa tinha muita chance de crescer. Essa carta é a da criança, carta da fertilidade, unida com a carta da árvore, diz que essa pessoa iria crescer muito dentro do jogo, mas existe uma coisa que está sendo podada, tirada. Então, essa pessoa pode vir a ser tirada do reality show. E isso pode trazer uma mudança em relação ao grupo deles”, conta Val.

“Vai ter desistência, mas não teremos somente uma desistência. Na primeira vez que eu vim aqui, disse que via uma desistência de uma mulher do Big Brother, e hoje reafirmo. Eu vejo também a desistência de um homem do programa. Mas também vejo uma garota que vai deixar o Big Brother. Então, é uma desistência ligada a um homem. O pessoal vai dizer: ‘É logico, o Rodriguinho já disse que vai deixar o Big Brother’. Mas muitas vezes, falar que vai sair do Big Brother seja para fortalecer aqui fora. Só que eu vejo uma desistência muito grande lá dentro. Algo ligado a um homem e uma mulher. E não demora muito para isso acontecer. Eu até poderia arriscar um nome aqui, mas vou deixar para falar depois”, continua.

PUXADINHO: RAQUELE, MICHEL E GIOVANNA

“Tem crescimento, tem mudança. Tem crescimento pAra eles, tem mudança aí. Só que tem fim de jogo para um deles, e próximo. E o engraçado é que está dando desistência. Está dando desistência para o garoto, para o Michel. Porque saiu a carta do caixão, que fala de fim de ciclo, mas não é morte, porque morte sairia na primeira (carta). Então, está dando fim de ciclo, de jogo para ele. Significa o que? Uma vontade de desistir, uma coisa que vai mexer com ele, que pode levá-lo a desistir do programa. Mas pode também levá-lo a ser expulso do programa. Não só uma desistência, como também ser expulso, porque está dando fim de ciclo para ele”, revela o vidente.

ALPHAVILLE: YASMIM, LUCAS, WANESSA E LADY ELIN

“Vou falar da Wanessa Camargo. A Wanessa vai deixar o programa com repúdio muito grande do pessoal daqui de fora. Uma imagem da qual ela não queria para ela, é algo que ela não gostaria para ela, algo que vai vir ligado à carreira da Wanessa. Não vou falar de uma imagem como a Karol Conká, não, mas vejo uma rejeição muito grande. Vejo um fim de ciclo para ela dentro do Big Brother, e também vejo que isso não vai demorar. Eu não vejo que demora”, diz.

“Em relação a Yasmin, ela precisa reagir em relação a algumas amizades dela, ao comportamento dela, que eu vejo aqui também. Ela precisa tomar algum cuidado com as pernas. Pode ser um tombo, alguma coisa ligada as pernas. Ela precisa ter muito cuidado em alguma prova. Eu também vejo sorte para ela, mas ela não é ganhadora do Big Brother”, continua Val.

MC BIN LADEN

“Carta do caixão saindo novamente. Significa fim de ciclo no jogo, significa que ele pode ter um problema muito grande dentro da casa. Ele pode ser expulso. Alguma coisa que pode acontecer dentro do reality, pode ser uma confusão muito grande, porque vejo uma energia muito negativa envolta dele, e essa energia pode vir a tirá-lo do programa. Ele pode, depois, se arrepender de alguma atitude que ele teve dentro do programa. Se você perguntar se ele vai ser expulso, poderia te dar 70% de chance dele vir a ser expulso do programa. E também ter um problema muito série ligado a Justiça. Alguma coisa que pode acontecer lá dentro, algo muito grave, que ele precise que a assessoria dele fique atenta”, destaca o vidente.

DAVI E ISABELLE

“Na última vez que estive aqui, disse que quem levaria o Big Brother era uma pessoa de cor, que provavelmente seria uma mulher que ganharia o Big Brother, mas isso muda a todo instante. Eu ainda reforço que quem leva esse Big Brother é uma pessoa de cor negra. Se o Davi ganha o Big Brother? Se jogar da forma que está jogando, fazendo nada que destrua a imagem dele, nós já temos um ganhador, que é o Davi. Confirmando só o que espiritualidade tinha me dito: que quem vai levar esse Big Brother é uma pessoa de cor negra”, fala.

“Sobre Isabelle, tem uma desunião entre eles, tem alguma coisa que está acontecendo e que vai acontecer, e que isso vai trazer uma desunião entre eles. Palavras desencontradas, ligadas à fofoca, ou até mesmo uma briga, algo que possa desuni-los dentro da casa. Então, eles precisam ficar atentos. Existe sentimento de amizade forte”, salienta.

“Davi é casado? Separação. Eu não vejo Davi casado por muito tempo. As cartas mostram muita tempestade no casamento do Davi, muita. Até eu tinha dito há um tempo, em uma live no Instagram, que a energia que cerca o menino Davi dentro da casa é uma energia negativa. Existem pessoas aqui fora, não lá dentro, que estão ligadas a magia que possa prejudicar o Davi. Por isso que eu digo para as pessoas que gostam do Davi, que o coloquem em oração, rezem pelo Davi porque existe muita energia focada, negativa, emanada para cima do Davi. Quando dá aquela revolta do Davi, a espiritualidade me fala que é ligado a magia para problemas de saúde para ele. As cartas me mostram claramente algo muito forte ligado à magia. Pessoas ligadas à magia para derrubá-lo dentro da casa”, revela.

“A porcentagem de Davi ser campão é 80%. Mas ele precisa ficar ligado. Tem alguém forte aqui fora, ligado a algum participante do Big Brother, que quer desestruturar o Davi lá dentro. Mas eu ainda dou 80% do Davi ser o grande campeão do Big Brother, se nada der errado, que possa manchar a imagem dele. Mas tudo muda a qualquer momento”, finaliza.