BBB 24: Quem ainda está na Prova do Líder? Brothers seguem na disputa

Apenas quatro confinados seguem firmes na Prova do Líder de Resistência; saiba quem permanece na disputa pela liderança no BBB 24

Apenas quatro participantes seguem na disputa acirrada pela liderança do Big Brother Brasil 24 na manhã desta sexta-feira, 8. Após sete horas de muita resistência, eles já se livraram das consequências, que foram entregues aos primeiros eliminados. Agora, os confinados enfrentam desafios como calor, rajadas de vento e muita geleca para conquistar o poder.

Quem continua na Prova do Líder?

Antes de tudo, é importante entender a dinâmica da Prova do Líder. Os competidores estão em um carrossel com sete hot dogs gigantes e precisam segurar um deles o tempo todo. Enquanto o carrossel gira, a produção envia uma série de desafios, modificando o clima, por exemplo. Mesmo assim, o jogador deve permanecer sobre a base do hot dog.

Até agora, apenas Davi e Matteus mantêm sua posição no carrossel como os únicos homens restantes. Por outro lado, Isabelle, conhecida como Cunhã, e Beatriz representam as mulheres da casa e continuam firmes na disputa. Apesar dos desafios, os quatro confinados não parecem prontos para desistir e prometem continuar até o fim.

Para quem vai sua torcida Davi, Beatriz, Matteus ou Isabelle? #BBB24pic.twitter.com/4gZykYeEx4 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 8, 2024

Quem recebeu as consequências?

Os quatro primeiros eliminados se deram mal desta vez. Além de perderem a chance de conquistar a liderança, também tiveram que lidar com consequências ao desistirem ou serem eliminados da dinâmica. As punições incluíam a possibilidade de ir para o Paredão, ficar na Xepa, ser eliminado da Prova do Anjo e ficar impossibilitado de ser imunizado.

Lucas Henrique, também conhecido como Buda, foi o primeiro a desistir da prova e o maior azarado no sorteio, já que está na berlinda da semana. Já MC Bin Laden está proibido de participar da disputa para ser o anjo da semana. Yasmin Brunet não deve ser imunizada, enquanto Alane foi parar na xepa da casa mais vigiada do Brasil.

👑PROVA DE RESISTÊNCIA: LÍDER



⏰Tempo:



🔹Buda: 50 min

🔹Bin Laden: 59 min

🔹Yasmin: 1h 31min

🔹Alane: 1h 46min

🔹Leidy: 2h 1min

🔹Raquele: 3h 10min

🔹Fernanda: 4h 11min

🔹Pitel: 4h 11min

🔹Giovanna: 7h 23min#BBB24 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 8, 2024

O que acontece se empatar?

Desta vez, Tadeu Schmidt não revelou se os confinados podem sofrer alguma consequência caso a competição se prolongue por muito tempo. Mas na última Prova de Resistência, o apresentador do reality show da Globo informou que se os brothers resistissem até o horário do ao vivo do programa no dia seguinte, seria considerado um empate.

"Se amanhã, durante o programa, ainda tiver gente disputando a Prova do Líder, a gente vai decretar um empate e fazer uma rodada de desempate. Independentemente de quantas pessoas estiverem na prova ainda, a gente vai fazer rodadas mata-mata", o apresentador do programa contou na ocasião. No entanto, os confinados podem ser eliminados antes.