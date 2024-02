BBB 24: Brothers continuam na Prova do Líder enquanto produção considera empate

Três brothers permanecem na Prova do Líder após horas de resistência e produção avalia possível empate em breve no BBB 24; entenda

Apenas três participantes seguem na disputa pela liderança do Big Brother Brasil 24 na manhã desta sexta-feira, 9. Enquanto os confinados enfrentam a resistência pela segunda vez na Prova do Líder, a produção do programa elaborou um plano e considera a possibilidade de um empate. É que o Big Boss deve declarar dois ou mais brothers como vencedores se eles persistirem até o ao vivo da atração.

Como funciona a prova?

Na dinâmica, que começou na noite da última quinta-feira, 9, cada jogador se posicionou em uma casa correspondente ao seu número. Em frente a cada posto, existe um totem com sensor, onde os brothers realizam o 'aperto de mão' até a contagem do telão chegar a 0. Após isso, só podem retirar a mão quando um produto aparecer no telão.

Quando o item aparecer, eles devem estar atentos para localizar o produto correspondente no depósito e entregá-lo em uma das casas adequadas dentro do tempo estipulado. Apenas três erros são permitidos antes da eliminação: não entregar o produto no tempo certo, entregar o produto errado ou colocá-lo na casa errada, o que eliminou boa parte dos brothers da prova.

Momento em que Raquele foi eliminada #BBB24pic.twitter.com/f0mR3m9AfE — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 9, 2024

Quem continua na resistência?

Apesar das dificuldades, Alane, Beatriz e Lucas Henrique são os únicos confinados que permanecem na disputa pela liderança da casa. Eles continuam concentrados em realizar as entregas necessárias e se divertindo bastante. Até o momento, eles estão cantando e dançando. No entanto, existe a possibilidade de terem que passar por uma rodada final, caso resistam na prova até o final.

Inclusive, Tadeu Schmidt explicou o que acontece em caso de empate no ao vivo da atração: "Se amanhã, durante o programa, ainda tiver gente disputando a Prova do Líder, a gente vai decretar um empate e fazer uma rodada de desempate. Independentemente de quantas pessoas estiverem na prova ainda, a gente vai fazer rodadas mata-mata", o apresentador do programa contou.

Vale mencionar que além de definir o todo poderoso da semana, a dinâmica também oferece algumas regalias ao campeão, que vai definir seus alvos na Mira do Líder, além de ter o direito de vetar um dos participantes na próxima competição. Por fim, um dos brothers vai ganhar R$ 10 mil em compras do patrocinador da ação.