BBB 24: Pitel analisa trajetória de Davi no jogo: 'Foi muito preparado'

Eliminada do BBB 24, a ex-sister Pitel definiu Davi, um de seus principais adversários no confinamento, como 'brother jogador' da edição

Eliminada do BBB 24, a ex-sister Pitelfoi recebida no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 3, e bateu um papo descontraído com a apresentadora Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória no reality show da Globo. Ao longo da conversa, a assistente social definiu Davi, um de seus principais adversários, como 'jogador'.

O termo foi escolhido por Pitel durante uma dinâmica onde ela precisava definir em palavras os brothers que ainda estão na reta final da competição. Em sua explicação, a amiga de Fernanda mencionou algumas contradições do jovem dentro do confinamento.

"É jogador. Acho que ele foi muito preparado para o jogo", declarou a assistente social. E continuou: "Ele faz as coisas muito certinhas, sabe? Uma vez, ele falou que não assistia ao Big Brother e entrou em contradições algumas vezes. Ele aparenta ser muito preparado para o jogo. Foi com uma cabeça muito boa lá para dentro", opinou.

"Ele é jogador acima de tudo e vai embora, vai para o embate, faz estratégia, blinda os aliados dele das outras pessoas. Apostou todas as fichas. Para mim, [a palavra] que mais o define é jogador", concluiu Pitel.

Vale lembrar que na última segunda-feira, 1, a eliminada da semana conversou com Davi a respeito do mesmo assunto e esclareceu para o brother o motivo de ter o apontado como 'contraditório' durante a dinâmica do Sincerão.

Pitel recebe visita surpresa de Rodriguinho

A madrugada desta quarta-feira, 3, foi de surpresas para a sister Pitel, eliminada do BBB 24 com 82% dos votos do público. Assim que finalizou sua participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, a assistente social foi surpreendida com a visita de Rodriguinho, seu aliado de jogo.

Dentro do confinamento do reality show da Globo, os dois se aproximaram e viraram grandes amigos após alguns aliados do pagodeiro saírem do jogo. Pitel, inclusive, sentiu bastante a eliminação do cantor.

Rodriguinho, que já declarou várias vezes que pretende seguir sendo um grande amigo de Pitel na vida real, cumpriu a promessa e decidiu reencontrá-la poucas horas depois da sister deixar a competição. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível perceber o quanto a assistente social se emocionou com a visita.

Assim que reencontrou o amigo pela primeira vez após o BBB 24, Pitel correu para abraçá-lo e não segurou as lágrimas. "Achei que você tinha me bloqueado", declarou ela, fazendo Rodriguinho cair na gargalhada. Além do ex-brother, a eliminada também abraçou Bruna Amaral, esposa do artista. Confira!