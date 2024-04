BBB 24: Pitel explica 'contradição' de Davi em conselho: 'Nunca mediu as palavras'

Apontado como 'contraditório' no Sincerão por Pitel, o brother Davi procurou a sister para conversar após a dinâmica do BBB 24

Logo após o Sincerão no BBB 24, ocorrido na noite de segunda-feira, 1, Davi e Pitel tiveram uma conversa sincera a respeito da dinâmica realizada pelos brothers. Ao longo do bate-papo, a sister explicou ao adversário o motivo de ter apontado como contraditórias algumas atitudes do brother.

Reunidos no quarto Fada, eles esclareceram o embate entre os dois. Assim, a amiga de Fernanda - última eliminada do jogo - reforçou que não havia tido a oportunidade de se posicionar sobre Davi e aproveitou a ocasião do Sincerão para isso.

"Eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido. Não é nada pessoal. É só questão de jogo", iniciou a assistente social. "Nunca tive oportunidade de me posicionar diretamente em relação a você e essa foi a minha oportunidade", explicou Pitel.

Pitel e Davi foram conversar pós-Sincerão.



Pitel: "Eu só apontei uma contradição porque foi o que me foi pedido [criticar alguém]. Não é nada pessoal, é só questão de jogo". #BBB24pic.twitter.com/ZJ7NUVmlBo — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 2, 2024

Em seguida, Davi afirmou entender o posicionamento da sister, uma vez que faz parte do jogo. O brother ainda recordou a conversa que os dois tiveram mais cedo: "Aquele momento que você me chamou para conversar, você perguntou: 'Davi, qual foi o motivo que você votou em mim no confessionário?'. E eu fui simples e objetivo. Falei com você o que tinha que falar. Fui direto no assunto. Aí você pontuou que eu tinha falado para você que falei sobre seu sentimento", disse ele.

Pitel, por sua vez, corrigiu o adversário e explicou a situação: "Eu não falei isso. Eu falei sobre a sua contradição, que você falou assim: 'Que às vezes eu não medi [palavras] em relação à Bia, que não medi as palavras'. Só que eu me posicionei de acordo com o que eu vivi", pontuou a sister. "Te aconselhei", comentou Davi.

A participante, então, reforçou que havia apontado o brother como contraditório por também não medir suas palavras em diversos embates dentro da casa. "Me aconselhou. O que, para mim, soa contraditório, porque você estava envolvido nas maiores brigas aqui e nunca mediu as palavras", afirmou Pitel.

"Medir as palavras, eu estou falando, tipo assim, você ter um controle entre sua emoção e a razão. Porque que ainda falei com você: 'Pitel, tudo que é demais é sobra'", declarou Davi. "Justamente isso", disse Pitel, por fim.

MC Bin Laden fala sobre Davi

Após a dinâmica do Sincerão, MC Bin Laden e Giovanna seguiram juntos para o quarto do Líder do BBB 24, da Globo, e aproveitaram para conversar sobre alguns brothers da casa durante a madrugada desta terça-feira, 2. Ao mencionarem o nome de Davi, o cantor afirmou para a sister que não enxerga o adversário de forma negativa como outras pessoas já apontaram.

"Mesmo vendo várias coisas que eu já pontuei e depois as pessoas falaram sobre o Davi, eu não consigo ver esse monstro que muita gente apontou que ele era. Eu vejo que algumas coisas ele erra, que algumas coisas eu não concordo com a atitude dele", comentou Bin.

Na sequência, o artista explicou que não acredita muito quando o rival diz não conhecer algumas celebridades. Confira!