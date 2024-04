Fernanda emociona ao mostrar reencontro com o filho: 'Momento tão esperado'

Eliminada do 'BBB 24', Fernanda emociona ao surgir em vídeo reencontrando seu filho mais velho, Marcelo, que tem autismo

Eliminada com mais de 57% do BBB 24, Fernanda pode reencontrar seus filhos e emocionou ao compartilhar o vídeo do momento em que abraçou seu filho mais velho, Marcelo, que tem autismo. Nesta segunda-feira, 01, ela exibiu o registro em sua rede social.

Segurando o garoto no colo, a ex-sister apareceu conversando com ele e perguntando como ele estava após semanas longe dela. A confeiteira ainda contou para o herdeiro que não ganhou o prêmio, mas que a vida deles mudará da mesma maneira.

"Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena. Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade", escreveu.

"E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver. É só o começo de uma nova história, já deu certo!", finalizou a equipe sobre a postagem.

Durante sua participação no BBB 24, Fernanda falou algumas vezes sobre os filhos. Nas últimas semanas, ela causou ao dizer que teria vontade de "jogar pela janela" as crianças. A ex-participante foi criticada por Sonia Abrão e até Xuxa Meneghel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela. Saiba mais aqui.