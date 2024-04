BBB 24: MC Bin Laden fala sobre Davi: 'Consigo enxergar muita bondade'

Apesar dos atritos com Davi no BBB 24, MC Bin Laden afirmou que não enxerga o brother de forma negativa como outros jogadores já apontaram

Após a dinâmica do Sincerão, MC Bin Laden e Giovanna seguiram juntos para o quarto do Líder do BBB 24, da Globo, e aproveitaram para conversar sobre alguns brothers da casa durante a madrugada desta terça-feira, 2. Ao mencionarem o nome de Davi, o cantor afirmou para a sister que não enxerga o adversário de forma negativa como outras pessoas já apontaram.

"Mesmo vendo várias coisas que eu já pontuei e depois as pessoas falaram sobre o Davi, eu não consigo ver esse monstro que muita gente apontou que ele era. Eu vejo que algumas coisas ele erra, que algumas coisas eu não concordo com a atitude dele", comentou Bin.

Na sequência, o artista explicou que não acredita muito quando o rival diz não conhecer algumas celebridades. "Por favor, né, Bin? O camarada me falar que não sabe quem é Deborah Secco?", indagou Giovanna. "Pra mim ele entende muito bem como é lá fora. Mas, assim, ao mesmo tempo eu não consigo enxergar essa parada pesada sobre ele. Muitas vezes eu consigo enxergar muita bondade, muita coisa boa nele", complementou o funkeiro.

Giovanna, então, concordou com o ponto de vista do brother e disse acreditar que o baiano seja diferente fora do confinamento. "Claro, eu não acho que ele é o que mostra aqui. Ele veio para o jogo querendo ser uma pessoa, se mostrar aqui uma pessoa para poder ganhar atenção, ganhar o jogo, ganhar visibilidade...", disse ela.

E completou: "Enfim, para poder seguir o mais longe possível. Não necessariamente as mesmas atitudes que tem ou teve aqui na casa, seriam coisas que ele teria lá fora. Eu não acho que ele seja tudo isso de negativo", declarou a líder da semana, por fim.

MC Bin Laden recorda atrito com sister

Na noite desta segunda-feira, 1º, MC Bin Laden conversou com Giovanna na academia do BBB 24 sobre Fernanda, a última eliminada do reality show da TV Globo. O funkeiro recordou o último desentendimento que teve com ela e confessou que ficou constrangido com a situação.

Durante o papo, o artista expôs que ficou incomodado com o atrito na ocasião porque Leidy Elin riu quando ele levou um "corte" da confeiteira. "Para mim, foi constrangedor, porque na hora que ela estava falando, a Leidy riu. Porque ela me deu um corte, me deu dois cortes, e a Leidy rindo. Teve uma hora que até você riu também. Eu já fiquei constrangido. Falei: 'Estou falando uma parada séria"', desabafou.

Giovanna, então, falou sobre os risos dela e de Leidy, que foi estopim para o atrito entre os dois.