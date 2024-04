BBB 24: Pitel analisa conversa com Davi e dispara: 'Tem confiança e ego'

Em um bate-papo com outra sister, Pitel detalhou a conversa que teve com Davi após o Sincerão sobre a 'contradição' do brother no BBB 24

Durante a manhã desta terça-feira, 2, a sister Pitel se reuniu no quarto Gnomo com Giovanna e relatou a conversa que teve com Davi no BBB 24, da Globo, logo após o Sincerão. Na ocasião, ela explicou ao brother o motivo de apontá-lo como 'contraditório' na dinâmica.

Ao longo do bate-papo com Giovanna, a assistente social detalhou o diálogo com o motorista de aplicativo. "O que ele falou sobre mim... é ponderar razão e emoção. Como ele falou do exemplo da Leidy [Elin], se ele tivesse agido com emoção quando a Leidy jogou as coisas dele na piscina, ele teria passado do limite e ele não fez. E, por essa atitude, ele foi aplaudido", declarou Pitel.

Em seguida, a sister continuou analisando: "Tem confiança e tem ego, 'fia', e tem muito. 'Eu fui aplaudido', essa foi a palavra [que ele usou]. Ninguém precisa me corrigir, porque eu tenho certeza do que eu ouvi. Pode puxar no VAR. Gente, quem foi que aplaudiu esse menino?", questionou a emparedada da semana.

Vale lembrar que, durante a conversa com Davi, Pitel afirmou que chamou o motorista de aplicativo de ‘incoerente’ após receber um conselho do brother em relação às suas emoções. "Eu falei sobre a sua contradição, que você falou assim: 'Que às vezes eu não medi [palavras] em relação à Bia, que não medi as palavras'. Só que eu me posicionei de acordo com o que eu vivi", declarou a sister ao jovem.

A participante, então, reforçou que havia apontado o brother como contraditório por também não medir suas palavras em diversos embates dentro da casa. "Me aconselhou. O que, para mim, soa contraditório, porque você estava envolvido nas maiores brigas aqui e nunca mediu as palavras", afirmou Pitel, por fim.

Pitel faz pedido para Lucas Henrique caso seja eliminada

Durante a madrugada desta terça-feira, 2, Giovanna Pitel surpreendeu ao fazer um pedido inusitado para Lucas Henrique. Em meio à tensão do paredão, ela contou que quer receber uma 'homenagem' especial caso seja eliminada do reality show mais tarde: que ele mantenha sua antiga cama intocável e proíba que qualquer pessoa durma nela.

Enquanto arrumava sua cama, Pitel explicou que a deixaria bem forrada e que não gostaria que ninguém deitasse nela: "Se eu for embora, não é para deitar na minha cama, não", ela iniciou. "Vou te ver lá, é o luto", o capoeirista fez piada, mas a assistente social fez questão de formalizar o pedido: "Estou falando sério, sem brincadeira!", disparou.

"Você deixa ela forrada para sempre em homenagem", ela pediu novamente. "Vou ficar olhando", Pitel contou que estaria de olho através das câmeras: "É para deixar ela forrada. Vou deixar ela bem forradinha antes de eu ir embora", a assistente social detalhou o plano. No entanto, Lucas não levou a sério e fez piada novamente. Confira!