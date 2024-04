BBB 24: Pitel surpreende com pedido para Lucas Henrique caso seja eliminada

Enfrentando o Paredão do BBB 24, Giovanna Pitel faz pedido inusitado para Lucas Henrique caso seja eliminada do reality show

Durante a madrugada desta terça-feira, 2, Giovanna Pitel surpreendeu ao fazer um pedido inusitado para Lucas Henrique. Em meio à tensão do paredão, ela contou que quer receber uma ‘homenagem’ especial caso seja eliminada do reality show mais tarde: que ele mantenha sua antiga cama intocável e proíba que qualquer pessoa durma nela.

Enquanto arrumava sua cama, Pitel explicou que a deixaria bem forrada e que não gostaria que ninguém deitasse nela: "Se eu for embora, não é para deitar na minha cama, não", ela iniciou. "Vou te ver lá, é o luto", o capoeirista fez piada, mas a assistente social fez questão de formalizar o pedido: "Estou falando sério, sem brincadeira!”, disparou.

“Você deixa ela forrada para sempre em homenagem", ela pediu novamente. “Vou ficar olhando", Pitel contou que estaria de olho através das câmeras, "É para deixar ela forrada. Vou deixar ela bem forradinha antes de eu ir embora”, a assistente social detalhou o plano. No entanto, Lucas não levou a sério e fez piada novamente: "Problema é seu", rebateu.

Por fim, o professor de educação física e capoeirista profissional contou que iria dormir na cama, mas a assistente social não deixou barato: "Não cabe. Duvido, não cabe”, brincou. Por fim, ela relembrou da colega de confinamento, com quem passou boa parte do reality show deitada na cama: "É para deixar em homenagem a mim e à Fernanda", explicou.

“Não to pedindo muitcho não, só tô pedindo pra interditar minha cama”



Te amo Pitel. Te amo #bbb24pic.twitter.com/yIkeQks9xu — BBBabi (@babi) April 1, 2024

Com a eliminação de Fernanda, Pitel teme sua própria saída do reality show e, por isso, já está se preparando. Atualmente, ela está no paredão ao lado de Alane e Beatriz. O resultado será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 2. Logo após a eliminação, os brothers enfrentarão a Prova do Líder e a formação de uma nova berlinda.

Fernanda fala sobre amizade com Pitel:

Fernanda foi eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos após enfrentar o paredão contra Beatriz e Giovanna. Fora da casa, a confeiteira falou sobre seu jogo, a relação de amizade com Giovanna Pitel e também sobre nunca ter confiado em Lucas Henrique, que passou a ficar mais próximo dela após passar a interagir mais com a assistente social.

“Hoje, conhecendo todos da casa, eu sei que nunca teria sido diferente. Não teria como eu ter me aproximado e me ligado a outras pessoas. Sempre foi para ser ela. A minha relação com a Pitel sempre foi de proteção. Mesmo sendo uma menina bem mais nova do que eu, ela tinha falas tão seguras e um conhecimento muito além da idade”, Fernanda exaltou a amiga.