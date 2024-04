Eliminada do BBB 24, Fernanda opina sobre brother: "Nunca confiei nele"

Após deixar o BBB 24, Fernanda abriu o jogo sobre sua relação de amizade com Pitel, e também da aproximação com Lucas Henrique

Fernanda foi eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos após enfrentar o paredão contra Beatriz e Giovanna. Fora da casa, a confeiteira falou sobre seu jogo, a relação de amizade com Giovanna Pitel e também sobre nunca ter confiado em Lucas Henrique, que passou a ficar mais próximo dela após passar a interagir mais com a assistente social.



Em entrevista ao Gshow, a agora ex-BBB, que foi apelidada por seus fãs como "loba", afirmou que viveu de tudo no programa. "Acho que eu vivi muito bem, dentro dos meus próprios parâmetros, as minhas emoções, minhas atitudes, meus limites. Eu até me parabenizo nisso em alguns pontos porque consegui me segurar em muitos momentos. Em outros eu acabei ficando mais triste. Mas, faltar viver algo, não. Acho que consegui transparecer bastante como eu seria em todas as situações. Fui bem verdadeira e autêntica nesse ponto", afirmou ela.

Ela também refletiu sobre sua transformação ao longo do confinamento. "Quando eu entrei no BBB eu estava com muito medo, muito cansada e muito desesperada dentro do meu cenário de vida. Isso foi uma pedra fundamental para me dar força, mas era a mesma pedra que me enfraquecia em questão de contato com as outras pessoas, que me despertava emoções, ansiedades. Hoje, eu posso dizer que não tenho mais medo, pelo contrário. Eu estou tendo acesso a informações que estão me dando forças para acreditar que as coisas, de fato, vão melhorar, essa era a minha preocupação... De fato já não sou mais a mesma pessoa, já não estou mais com aquele sentimento de derrota. Acho que eu conquistei alguma coisa, que ainda não sei o quê, mas foi conquistada."

Fernanda também falou sobre sua amizade com Pitel. "Hoje, conhecendo todos da casa, eu sei que nunca teria sido diferente. Não teria como eu ter me aproximado e me ligado a outras pessoas. Sempre foi para ser ela. A minha relação com a Pitel sempre foi de proteção. Mesmo sendo uma menina bem mais nova do que eu, ela tinha falas tão seguras e um conhecimento muito além da idade dela que me passavam proteção, segurança... Tinham momentos em que eu não sabia se ela era como uma filha ou como uma mãe para mim. Ela me ajudou muito a entender o programa. Se eu não tivesse me associado a ela, acho que eu seria uma completa perdida ali. Ela me deu muito norte para que eu pudesse saber usar a minha voz", afirmou.

Relação com Lucas Henrique

Ainda na entrevista, Fernanda abriu o jogo sobre Lucas Henrique, e deu sua opinião sincera sobre a aproximação do carioca com Pitel. Ela confessou que sentiu ciúmes da amizade da assistente social com o professor de Educação Física.

"Eu sempre tive ciúmes, isso era declaradíssimo (risos). Era nítido o deslumbre dele, como ele olhava com muita emoção para ela, e eu sentia que estava muito além do jogo. Eu não posso nem tenho autoridade para dizer que ele estava apaixonado, mas a gente via uma afeição muito grande, e aquilo me incomodava um pouco", revelou.

A confeiteira ressaltou que nunca confiou no brother, mesmo após ele ficar mais próximo dela. "Quando eu entendi que ali não dava para competir, porque eles também tinham muitas afinidades das quais eu não tinha autonomia, de música, da idade, eu falei: "Beleza, que isso aconteça; eu só vou poder participar ou assistir". Ele foi chegando perto de mim porque precisava estar, já que queria ficar perto dela. Mas, até então, eu nunca confiei nele. E nunca estive errada, o curioso é isso", ressaltou.