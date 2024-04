Fora do BBB 24, Pitel recebe visita surpresa de Rodriguinho: 'Levar pra vida'

Emoção! A sister Pitel reencontrou seu grande aliado de jogo, Rodriguinho, pela primeira vez após deixar o confinamento do BBB 24

A madrugada desta quarta-feira, 3, foi de surpresas para a sister Pitel, eliminada do BBB 24 com 82% dos votos do público. Assim que finalizou sua participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, a assistente social foi surpreendida com a visita de Rodriguinho, seu aliado de jogo.

Dentro do confinamento do reality show da Globo, os dois se aproximaram e viraram grandes amigos após alguns aliados do pagodeiro saírem do jogo. Pitel, inclusive, sentiu bastante a eliminação do cantor.

Rodriguinho, que já declarou várias vezes que pretende seguir sendo um grande amigo de Pitel na vida real, cumpriu a promessa e decidiu reencontrá-la poucas horas depois da sister deixar a competição. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível perceber o quanto a assistente social se emocionou com a visita.

Assim que reencontrou o amigo pela primeira vez após o BBB 24, Pitel correu para abraçá-lo e não segurou as lágrimas. "Achei que você tinha me bloqueado", declarou ela, fazendo Rodriguinho cair na gargalhada. Além do ex-brother, a eliminada também abraçou Bruna Amaral, esposa do artista.

"Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda. Você foi um presente que eu ganhei e vou levar para a vida", escreveu ele Rodriguinho na publicação compartilhada em seus stories no Instagram. A equipe da sister também dividiu com os fãs o momento especial do reencontro.

"Nosso vovócito, @rodriguinho não poderia deixar de receber a nossa Pitel com MUITO carinho, amor e apoio! Foi lindo esse reencontro. É linda e genuína a relação de pai e filha que eles têm, é leve de acompanhar. E tivemos sim, muitos, muitos puxões de orelha da Pitel no Rodriguinho", declararam na legenda.

Confira a publicação:

Pitel tem primeira conversa com Fernanda fora do reality

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB' logo após sair do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a entrevista, a assistente social foi pega de surpresa ao receber um recado de sua aliada, Fernanda. Recém-eliminada, a confeiteira deixou a amiga chocada ao compartilhar algumas fofocas sobre sua vida amorosa fora do reality show.

Enquanto conversavam, Ed Gama e Thais Fersoza revelaram que tinham uma mensagem especial para a assistente social. Logo em seguida, Fernanda surgiu na telinha da emissora e começou a atualizar a amiga sobre diversos assuntos. Entre as fofocas, a carioca contou sobre a 'fanfic' de um possível relacionamento amoroso entre as duas. Confira!