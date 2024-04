BBB 24: Pitel rebate acusação de ‘passar pano’ para Fernanda: ‘É adulta’

Passou pano? Pitel esclarece sua postura e revela motivo para não corrigir as falas problemáticas de Fernanda no BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB', da Globo, logo após a sua eliminação do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a entrevista, a assistente social foi confrontada sobre 'passar pano' para Fernanda. Em resposta, ela explicou os motivos pelos quais decidiu não corrigir as falas polêmicas da aliada no reality show.

Para quem não acompanhou, Fernanda fez diversos comentários controversos durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Até a mãe da participante, Dona Dalva, surpreendeu ao revelar sua decepção com algumas das falas da filha. Fora do programa, Pitel, que apoia diversas causas e atua como assistente social, foi criticada por não confrontar a amiga.

Por isso, durante a entrevista, Ed Gama foi direto ao ponto ao perguntar se a ex-participante ‘passava pano’ para sua aliada. Pitel rebateu as críticas e explicou o motivo que não pegava no pé da aliada, que já 'é adulta' e pode arcar com as consequências de suas falas: “Não, antes de ir para lá, tenho minhas questões afirmadas aqui fora, do que eu defendo, aceito e quero”, iniciou.

Direta, Pitel ainda fez questão de evidenciar que não tem a obrigação de ensinar: “Eu não queria estar no lugar de professora de ninguém, porque todo mundo é adulto e que responda pelos próprios atos. Não quero ficar nesse papel de correção. Se você é problemático nas suas opiniões, que você arque com suas consequência”, contou.

Por fim, a assistente social responsabiliza a amiga pelos seus comentários: “Se fosse numa época que não tivesse acesso a livro a internet, talvez eu pensasse em ficar nesse lugar de correção, mas você precisa entender sozinho e responder pelos seus próprios atos”, Pitel rebateu as acusações de ter ‘passado pano’ para Fernanda.

Vale mencionar que durante a entrevista, a assistente social foi pega de surpresa ao receber um recado da confeiteira. Recém-eliminada, a carioca deixou a amiga chocada ao compartilhar algumas fofocas sobre sua vida amorosa, incluindo, uma atualização de seu status de relacionamento fora do reality show, além de uma 'fanfic' sobre um possível namoro entre as duas.

Pitel descobre fim do casamento de Lucas:

Além de se atualizar sobre as novidades na vida de Fernanda, durante a conversa no ‘Bate-Papo BBB’, a assistente social também descobriu que o casamento de Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim devido aos flertes do brother dentro do reality show. Inclusive, a assistente social admitiu que já imaginava a separação; veja o vídeo.