BBB 24: Pitel comenta aproximação com Lucas: "Nunca passamos do limite"

Em conversa com Ana Maria Braga, Pitel foi sincera ao falar sobre sua aproximação com Lucas Henrique no BBB 24

Pitel comentou sobre o fim do casamento de Lucas Henrique durante sua participação no Mais Você na manhã desta quarta-feira, 03.

Ana Maria Braga recordou o momento em que a ex-sister descobriu sobre o final da relação de Buda no Bate-Papo BBB e disse que a aproximação dela com o brother deu o que falar. Em seguida, a apresentadora ressaltou que esse papo é melhor ela ter com o Lucas quando ele for ao programa. "É verdade. Isso aí só vai caber a eles dois! Me tire dessa, pelo amor de Deus", brincou Pitel.

A alagoana falou sobre seu sentimento em relação ao carioca: "Eu admiro muito ele, independente do que aconteceu, eu espero que as pessoas vejam muito potencial nele. Ele é um cara inteligentíssimo, que fala sobre coisas muito importantes. [...] Acho essa situação dele, ele precisa resolver com ela [Camila] porque os meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração. Então acho que só não cabe a mim".

Pouco depois, Ana voltou a comentar sobre a relação dos dois. "A sensação que a gente teve aqui fora foi que você e o Lucas não coloriram essa amizade por muito pouco. Você, livre, porque você tem uma relação de 10 anos, mas aberta, e ele pelo jeito não", pontuou relembrando alguns momentos.

"Isso era sobre mim. Não era sobre ele. Os limites com ele, eu sempre entendi", afirmou. "Ainda bem que nunca aconteceu nada. Nunca passamos do limite da amizade. Em relação a mim sempre foi um sentimento de muita amizade, muita admiração. Espero que seja só isso", continuou.

Pitel ainda falou sobre seu relacionamento comWesley e revelou os futuros planos. "Agora é casar e reorganizar direitinho as prioridades. É um outro momento da nossa vida. Vamos ver o que vai ser feito", finalizou.