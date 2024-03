BBB 24: Pitel analisa jogo de Isabelle: "O mais confortável da casa"

Em conversa com Lucas, Pitel falou sobre o que pensa da forma que Isabelle joga no BBB 24

Pitel deu sua opinião sobre o jogo de Isabelle durante uma conversa com Lucas Henrique na tarde desta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

Na área externa da casa, a assistente social e o professor de educação física repercutiram a briga que Raquele teve com MC Bin Laden.

"Briga sem futuro. Sem necessidade e sem futuro. Eu falei pra ele, irmão, se brigar com uma pessoa ali, você brigou com as três. Esse é o ponto", opinou Lucas.

Em seguida, a sister fala sobre o grupo de Raquele, Michel e Giovanna: "Eu acho que, da casa, eles são os mais fechados".

Pouco depois, o líder da semana aponta que Isabelle é protegida tanto pelo trio como pelos brothers do Quarto Fada. "O jogo dela, pra mim, é um dos melhores. De longe, o melhor dessa casa", opina Pitel.

Lucas então observa que mesmo que Fernanda e Pitel quisessem votar em cunhã, não teria a quantidade de votos o suficiente para mandá-la ao paredão.

"Só é relevante se for Líder, se for pra mandar direto alguém", disse a alagoana. Na sequência, ela analisa o jogo da amazonense.

"Pra mim, de longe, o jogo dela é o mais confortável da casa. 'Ai eu vou votar em quem votou em mim primeiro' e é isso. Sem muita análise, sem muito problema, sem muita justificativa. Mas foi como eu falei, ela só consegue fazer isso porque o resto da casa tá pirando o cabeção. Se fosse todo mundo como ela, isso aqui não andava", afirma.