BBB 24: Após discussão, Raquele detona MC Bin Laden: "Que nojo!"

Em conversa com Wanessa e Michel, Raquele repercutiu a briga que teve com MC Bin Laden

Raquele opinou sobre MC Bin Laden após os dois discutirem na cozinha nesta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

Pouco depois da briga, os brothers foram para a sala e o funkeiro seguiu: "Vocês estão falando um negócio ali, mano. Não é questão 'de lua'. Com outras pessoas eu não tenho problema, só com as pessoas que querem sempre ser o rei aqui dentro".

Enquanto ele deixava o cômodo, Raquele ironizou: "Coitado". "É, você é a certona", disse logo antes de entrar no Quarto Gnomo.

Na sala, a doceira permaneceu e comentou sobre a briga com Michel e Wanessa. "Que menino chato. Insuportável", disparou sobre o MC.

A cantora perguntou o que aconteceu. "Ele passa e não dá bom dia, aí quer que a gente vá atrás dele dar bom dia", explicou a capixaba. Michel diz que Bin queria desestabilizar Raquele.

"Não conseguiu não, ele vai ter que se esforçar muito pra me desestabilizar aqui dentro. Nossa senhora, que nojo. Parece que ele tá muito quieto e ele quer brigar, aí ele caça alguém", finalizou a sister.