BBB 24: MC Bin Laden fala de discussão com sister: 'Conveniente'

Após protagonizar uma discussão com Giovanna e Raquele, MC Bin Laden foi para o Quarto Gnomo, onde compartilhou o acontecimento dom Fernanda e Pitel. Para a dupla, o cantor deu sua versão da briga com as sisters.

"Lá na cozinha a Giovanna jogou esse bagulho de 'você brigou comigo, você não falou', só que o que eu falei? Às vezes a pessoa fala com você quando quer, entendeu? E fica falando toda hora isso daí, não sou obrigado a ficar ouvindo a mesma coisa sempre das mesmas pessoas. Sempre quer estar certa, opinião de grupo", contu o que houve.

Fernanda e Pitel ouviram e a confeiteira comentou: "Não entendi, a Giovanna está reclamando que vocês não estão conversando?". O artista esclareceu: "A Giovanna foi falar, eu estava de boa e ela falou 'de não falar, de não cumprimentar, que me ignorou na festa', eu não ignorei ninguém, mano. Vocês passam dão bom dia, vocês falam na hora que quiserem, vocês falam quando não estão em grupo. Eu falei, vocês falam quando é conveniente, quando vocês não estão em grupo, quando você está sozinho. Só que assim, eu não cobro, eu cobro?".

"Mas o que a gente conversou ontem?", perguntou a carioca. Em seguida, ela ainda completou: "Eu falei para você, eu falei 'faz uma fitinha'...". O cantor explicou: "Eu fui falar ali de boa, ai veio a Raquele falar que eu falo só quando....Eu não sou dependente de atenção de ninguém, eu não preciso que os outros venham falar comigo, eu já falei isso. Eu jogo sozinho, não sou dependente de falar com ninguém aqui. Eu não fico fazendo ceninha, eu não sou obrigado a dar bom dia para os outros, também não são obrigados a dar bom dia para mim."

Raquele e Bin Laden trocam farpas após crítica da sister

