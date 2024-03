BBB 24: Raquele e Bin Laden trocam farpas após crítica da sister: 'De lua'

Climão! Raquele se irritou com a postura de Bin Laden no BBB 24 e os dois discutiram após o funkeiro retrucar a crítica da sister

Clima tenso entre os brothers! Os participantes MC Bin Laden e Raquele se desentenderam nesta sexta-feira, 01, após a sister afirmar que o cantor não cumprimenta os confinados quando chega em alguns cômodos da casa.

"Tem gente na cozinha, dá 'bom dia, gente'. Ontem, fui dormir, passei e tem gente aqui [na cozinha]: 'boa noite, gente'", disparou a doceira. "Tem gente que não fala e eu não sou obrigado a falar", rebateu Bin Laden. E continuou: "Eu já cheguei um dia e reclamei de às vezes você não falar comigo? E eu mudei? Eu não vou mudar".

"Eu reclamei já com você? Na minha opinião, você às vezes é de lua, Bin. Às vezes você acorda de bom humor, outra vez você já acorda assim, vem aqui, faz seu ovo, come aqui e sai, não fala com ninguém. Aí eu sou obrigada a ir lá e falar?", declarou Raquele, demonstrando incômodo com o comportamento do artista.

Na sequência, a sister reforçou para Bin Laden que, independente dos atritos existentes no jogo, ela sempre cumprimenta todos os colegas de confinamento. "Responde quem quiser, eu nem cobro", explicou. "Sim, mas tem gente que não falo e eu não sou obrigado também a falar", retrucou o funkeiro.

Os dois, então, seguiram trocando farpas e o brother reclamou do comentário feito anteriormente por Raquele, onde a sister criticou seu comportamento ao dizer que ele "é de lua". "Você começou e eu falei o meu ponto de vista", disparou a doceira.

Lucas Henrique revela quem pode indicar para o paredão

Vencedor de mais uma prova do líder no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana.

Assim, na área externa da casa mais vigiada do país, o professor de educação física contou que Michel é sua primeira opção de voto, mas caso seja imunizado, colocará Davi na zona de risco. "Quem você acha que vai mandar direto?", questionou Yasmin.

"Não sei, acho que vou mandar o Michel, estou pensando ainda", analisou o brother. A modelo, então, perguntou qual seria o plano B caso o principal alvo vença novamente a prova do anjo. "Vou ter que ir em outra pessoa, aí mando Davi. A questão só são as pulseiras, porque é meio chato. Preferia chegar domingo e 'largar o aço'", explicou, por fim.