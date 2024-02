BBB 24: O que aconteceu com Fernanda? Sister revela diagnóstico após passar mal

Confinada no BBB 24, Fernanda conta como foi atendimento médico no confessionário e revela seu diagnóstico após sentir fortes dores no peito

Na noite do último sábado, 17, a participante Fernanda causou preocupação ao passar mal e precisar ser levada às pressas para o confessionário do Big Brother Brasil 24. Após receber atendimento médico, a confeiteira relatou que foi encaminhada para uma consulta com uma cardiologista e revelou ter sido diagnosticada com gases.

Assim que retornou ao confinamento, Fernanda aliviou a tensão na casa ao explicar que estava bem. Ela explicou detalhes dos sintomas e revelou que recebeu a consulta médica ainda dentro do confessionário: "Senti umas pontadas fortes. Estava andando. Depois que saí ali da cozinha, senti como se tivesse uma faca no meu peito”, desabafou.

“Aí continuei andando, andando, e estava doendo. Comecei a fazer um pouco de exercício, mas doeu. Parei, dei uma respirada e parece que a pressão baixou. O pessoal me chamou para ir no Confessionário”, a confeiteira relembra que a produção do reality convocou uma consulta às pressas depois que ela relatou os sintomas.

O diagnóstico do Davi sobre as dores da Fernanda era gases e ela contando que a equipe médica do BBB disse que realmente eram gases.



HAHAHAHAHAHAHA Dr Davi em ação mais uma vez 🗣️🗣️ #bbb24pic.twitter.com/ozZCjWh2Hl — Ka (@kacomentx) February 17, 2024

Por fim, Fernanda afirmou que sentiu as dores por conta de gases. Aliviada, ela comemorou com Giovanna Pitel. Na sequência, a assistente social repassou a informação para Davi e Isabelle, que prestaram apoio e levaram a confeiteira até o confessionário depois que ela começou a passar mal na área externa do confinamento. O motorista chegou a sugerir que poderiam ser gases.

Para quem não acompanhou, os brothers notaram que ela não parecia estar se sentindo bem e logo começaram a questionar o que estava acontecendo. Fernanda explicou que estava com o coração acelerado e levou a mão ao peito: “É o coração dela. Pega um pouco de água para ela. O batimento cardíaco deve estar muito rápido”, Isabelle tentou ajudar.

Em seguida, Fernanda reclamou que estava sentindo muitas "fisgadas". Os brothers tentaram ampará-la e a orientaram a buscar ajuda profissional no confessionário, mas a confeiteira negou. Por fim, a produção decidiu intervir e convocou a confeiteira para comparecer ao confessionário e receber atendimento médico.

Fernanda revela quem deseja puxar para o paredão:

Sentindo-se ameaçada após ser a sister mais votada pela casa no último paredão do BBB 24, Fernanda, que não foi para a berlinda ao vencer a prova bate e volta, revelou para sua parceira de jogo, Pitel, quem deseja puxar para o paredão, caso tenha a chance. A confeiteira surpreendeu ao contar que MC Bin Laden estava em sua mira.

Mas tudo mudou na madrugada deste domingo, 18, quando ela decidiu combinar votos com seus aliados. Fernanda se reuniu com os colegas de confinamento e definiu que eles devem votar em Lucas Henrique o Wanessa Camargo. Raquele e Michel, que tem poderes especiais como Líder e Anjo da semana, participaram da conversa e apoiaram a ideia da confeiteira.