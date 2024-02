BBB 24: Fernanda é levada às pressas para confessionário após fortes dores

O que aconteceu? Fernanda relata fortes dores no peito e é convocada às pressas pela produção para o confessionário do BBB 24

Fernanda gerou preocupação na tarde deste sábado, 17, no Big Brother Brasil 24. A confeiteira começou a sentir fortes dores no peito e foi amparada pelos colegas. Preocupados, eles sugeriram que ela fosse para o confessionário, mas a sister se negou. A produção, então, precisou intervir e a chamou para receber atendimento às pressas.

Tudo começou quando a confeiteira se reuniu com Davi e Isabelle na área externa da casa após praticar exercícios. Os brothers notaram que ela não parecia estar se sentindo bem e logo começaram a questionar o que estava acontecendo. Fernanda explicou que estava com o coração acelerado e levou a mão ao peito.

“É o coração dela. Pega um pouco de água para ela. O batimento cardíaco deve estar muito rápido”, Isabelle se prontificou a ajudar a colega de confinamento e notou que a confeitaria estava com o corpo frio. Davi perguntou se ela estava com alguma dor e Fernanda confirmou que estava sentindo ‘pontadas’ no peito.

A dançarina sugeriu que as dores poderiam ser devido aos exercícios, mas a sister explicou que já estava passando mal antes de começar a correr. Em seguida, Fernanda reclamou que estava sentindo muitas "fisgadas". Os brothers tentaram ampará-la e a orientaram a buscar ajuda profissional no confessionário, mas a confeiteira negou.

Por fim, a produção decidiu intervir e convocou Fernanda para comparecer ao confessionário e receber atendimento médico. A sister se levantou com o apoio dos colegas e, desde então, não retornou à casa, gerando preocupação entre os confinados. Eles acreditam que a amiga possa estar sofrendo com ansiedade durante o reality show global.

Momento que Fernanda vai para o confessionário ao sentir dores no peito. #BBB24

pic.twitter.com/73ecdvUD2o — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 17, 2024

Vale lembrar que mais cedo, Fernanda revelou que estava muito preocupada com a possibilidade de ir para a berlinda ao lado de Deniziane e Matteus, que estão na Mira do Líder da semana, Raquele. A confeiteira pediu ajuda de seus colegas e juntos, eles definiram quem deve ser o alvo para tentar livrá-la do paredão.

Fernanda protagonizou climão aliados no BBB 24:

Além da tensão com a berlinda, Fernanda também teve uma tensão com seus colegas. Após um desentendimento com seus aliados na última sexta-feira, 16, Fernanda explicou o que está acontecendo entre ela e seus amigos, Pitel e Rodriguinho. Em conversa no quarto durante a madrugada de festa no BBB 24, a sister detalhou a situação que deu uma estremecida em seu grupo.

“Foi uma gritaria na academia. O Rodrigo: 'Parem de brigar'. Aí ficou um clima chato depois disso", confessou a sister. "Os dois ficaram fofocando juntos, provavelmente falando sobre isso. Ai eu estava dormindo um pouco e eles me mandaram trocar o microfone pra tipo assim, vai acordar garota", Fernanda desabafou sobre o climão.