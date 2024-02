BBB 24: Fernanda explica climão com Pitel e Rodriguinho: "Chato"

Após um desentendimento com Pitel e Rodriguinho, Fernanda explica o climão com os brothers e detalhe o que aconteceu; confira!

Após um desentendimento com seus aliados na última sexta-feira, 16, Fernanda explicou o que está acontecendo entre ela e seus aliados, Pitel e Rodriguinho. Em conversa no quarto durante a madrugada de festa no BBB 24, a sister detalhou a situação que deu uma estremecida em seu grupo.

A climão se iniciou durante uma conversa entre o trio, onde Fernanda soltou uma fala que não agradou seus aliados. "Eu falei assim: 'Você tá maluca ou é demente? Pelo amor de Deus, eu escolhi você'. E ela: 'Você tá me ofendendo'", explicou a confeiteira.

Em seguida, ela detalhou como a confusão de formou. "Foi uma gritaria na academia. O Rodrigo: 'Parem de brigar'. Aí ficou um clima chato depois disso", confessou a sister. "Os dois ficaram fofocando juntos, provavelmente falando sobre isso. Ai eu estava dormindo um pouco e eles me mandaram trocar o microfone pra tipo assim, vai acordar garota", continuou.

No entanto, Fernanda não está se sentindo bem com essa tensão entre os brothers. "Tá um climinha de m*rda", desabafou ela.

Confira o vídeo:

Fernanda já havia desabafado sobre a situação

Ainda na sexta-feira, 16, Fernanda desabafou sobre a sua situação com Pitel e Rodriguinho para outros brothers. Em conversa no Quarto do Líder, ela confessou se sentir deslocada em seu grupo.

"Parece que às vezes eu estou um pouco deslocada deles. Também não concordo com metade das coisas que eles falam. Eu fiquei muito mal semana passada, eu até fiquei mais reclusa porque parecia que eu era a idiota da edição pelo olhar deles", disparou.

Em seguida, a confeiteira afirma que as pessoas que estavam com ela estavam a julgando de um jeito não legal: "E parece que a régua é do Rodrigo em vários momentos. Parece que o que ele fala é o certo, e aí eu faço tudo errado".

Fernanda continua dizendo que o pagodeiro se afasta e depois se reaproxima novamente. "Parece que a gente tem que fazer mais ou menos a forma dele. Mesmo sabendo que não é isso, mas parece que a gente está desapontando ele. E Pitel ali agarradíssima, ela também concorda", disse além de acrescentar que a sister é dos direitos humanos e que passa a mão [na cabeça] em todo mundo.