BBB 24: Fernanda revela quem deseja puxar para o paredão: 'Ruim'

Surpreendeu! Fernanda revela para Pitel brother que está em sua mira, caso tenha a oportunidade de puxar alguém para o paredão com ela

Sentindo-se ameaçada após ser a sister mais votada pela casa no último paredão do BBB 24, Fernanda, que não foi para a berlinda ao vencer a prova bate e volta, revelou para sua parceira de jogo, Pitel, quem deseja puxar para o paredão, caso tenha a chance.

Nesta quinta-feira, 15, depois de despertarem, as amigas ficaram conversando na área externa da casa sobre o assunto e a confeiteira surpreendeu ao contar que MC Bin Laden é quem está em sua mira.

"Eu tenho certeza de que eu vou, só que se eu não for Líder nem Anjo, eu preciso entender todos os lados. E dependendo do cenário, a gente tá falando em colocar o Matteus, a gente não sabe como vai ser a próxima dinâmica... mas se tiver 'puxe', eu tava pensando em puxar o Bin, porque eu sempre acredito que se trata do Paredão que você cai", falou Fernanda.

"Por mais que eu goste muito de mim no jogo, sempre vai tratar do que o Brasil tá comprando, do que você fala... Eu não sei como o Brasil compra o Matteus. Aí cai eu, Matteus e Deniziane...", prosseguiu a confeiteira. "É ruim para você", disse Pitel. Fernanda concordou: "Também acho que pode ser ruim para mim, não que eu não queira não me garantir, mas também acho que corre o risco de ser ruim para mim, porque montamos um Paredão ruim".

A sister continuou explicando: "Já não teria tanto incômodo de cair num Paredão com Ane [Deniziane], com Alane, porque acho que aí são três mulheres. Imagina um Paredão só de mamãe: eu, Wanessa e Deniziane. Acho ótimo, acho interessante, mas aí cair num Paredão que não era para mim, puts, aí vem o discurso do Marcus: 'Poderia ter ficado mais tempo' e 'se o Paredão fosse outro?'".

"Porque eu tenho coisas para falar para o Bin. Não tenho coisas para falar para mais ninguém que esteja doendo em mim que faça sentido num Sincerão", justificou Fernanda sobre sua escolha. Pitel concordou e revelou que tem o cantor como sua opção: "Eu também puxaria ele. Puxaria o Bin".

Equipe de Fernanda se pronuncia após acusação da sister contra Davi

A equipe da participante Fernanda decidiu se pronunciar publicamente a respeito da polêmica envolvendo o comentário da sister sobre Davi no BBB 24, da Globo. Através do perfil oficial da confeiteira, sua assessoria pediu desculpas à família do brother por, momentos antes, um vídeo com corte de uma fala da confeiteira viralizar nas redes sociais.

O registro em questão se trata do momento em que Fernanda teria explicado o motivo de não ser tão próxima do jovem no confinamento. "Eu tenho muitos problemas com o Davi, mas é uma questão de... Não me misturo muito. Na primeira semana que ele chegou, primeiro ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia para ele e ele me deu um tapa na bunda. E disse que foi sem querer. Depois daquilo, nunca mais eu cheguei perto dele". Veja mais aqui.