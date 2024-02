BBB 24: Fernanda faz grave acusação contra Davi

Em conversa com Rodriguinho no quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda revelou o motivo para não ser tão próxima de Davi

Nesta quarta-feira, 14. Fernanda revelou o motivo para não ser tão próxima de Davi no BBB 24. Em conversa com Rodriguinho no Quarto Gnomo, a sister relembrou uma situação que viveu com o baiano no começo do reality.

Segundo a sister, o motorista de aplicativo deu um tapa em seu bumbum quando ela foi dar bom dia para ele. "Eu tenho muitos problemas com Davi, mas é uma questão de, tipo assim, 'não me misturo muito'. Sabe por quê?'", começou Fernanda.

Em seguida, a sister relembrou o ocorrido. "Na primeira semana que ele chegou, no primeiro dia ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia pra ele e ele me deu um tapa na bunda", revelou ela. Ao ouvir a colega de confinamento, Rodriguinho riu.

Vale lembrar que na última segunda-feira, 12, Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, pediu a expulsão de Davi devido a um suposto 'adultério' que o brother teria cometido durante o reality show da Globo. "Depois de gíria regional vem aí adultério regional. Por muito menos Mc Guimê foi expulso. E aí Boninho??", disparou o ator ao postar um registro em que o baiano tenta dar um 'beijinho de esquimó' e apertar as bochechas de sua aliada no confinamento, a sister Isabelle.

Brother diz para Fernanda que ninguém gosta dela

Após falar em conversa com Pitel que Fernanda é a vilã do BBB 24, Rodriguinho resolveu dizer o que pensa na cara da sister. Nesta quarta-feira, 14, o cantor disparou para a confeiteira que ela não é querida pela casa e comparou sua popularidade com a de Davi, um dos principais alvos da maioria.

"Você é um Davi feminino", disparou o Camarote para a sister. "Não sou não!", negou a carioca. "Ninguém da casa gosta de você, gata. Você tá entendendo isso? Que eles estão te estraçalhando?", analisou o músico.

"Por que você fala essas coisas?", questionou Fernanda. "Eu sou seu amigo, tenho que te falar a verdade. [...] Não é nem não gostar, eles até gostam, mas eles têm um recalque f***. Você sai de cara fechada, você não faz questão nenhuma de rir para ninguém, você não tá nem aí [...]", acrescentou ele.