BBB 24: Brother diz para Fernanda que ninguém gosta dela: 'Davi feminino'

Chocada! Fernanda fica pasma ao ouvir de brother que ninguém da casa gosta dela; sister foi comparada com Davi em questão de popularidade no jogo

Após falar em conversa com Pitel que Fernanda é a vilã do BBB 24, Rodriguinho resolveu dizer o que pensa na cara da sister. Nesta quarta-feira, 14, o cantor disparou para a confeiteira que ela não é querida pela casa e comparou sua popularida com a de Davi, um dos principais alvos da maioria.

"Você é um Davi feminino", disparou o Camarote para Fernanda. "Não sou não!", negou a carioca. "Ninguém da casa gosta de você, gata. Você tá entendendo isso? Que eles estão te estraçalhando?", analisou o músico.

"Por que você fala essas coisas?", questionou Fernanda. "Eu sou seu amigo, tenho que te falar a verdade. [...] Não é nem não gostar, eles até gostam, mas eles têm um recalque f***", diz o pagodeiro "Você sai de cara fechada, você não faz questão nenhuma de rir para ninguém, você não tá nem aí. As pessoas gostam desse tipo de personagem e você é essa persona. Você tá quieta no seu canto e tão te dando vômito. Você é essa pessoa e tá tudo bem, isso não é ruim não", avaliou Rodriguinho. "Eu não quero ser a vilã, não quero ser a mais odiada do mundo", respondeu ela.

Ainda nesta quarta-feira, 14, além de Rodriguinho dizer que Fernanda é a vilã, em conversa com Pitel, as sister, Leidy e Isabelle, apontaram que a confeiteira não está olhando na cara delas.

Boninho toma atitude após Leidy falar do microfone de Davi

Há dias Leidy Elin tem comentado com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet que Davi pode ser um dos favoritos do público. Nesta terça-feira, 13, após a eliminação de Marcus Vinicius e permanência do motorista de aplicativo, a sister voltou a falar que ele troca de microfone constantemente.

Segundo a teoria criada pela trancista, Davi troca mais de microfone que os outros, então ele deve ser um dos favoritos. Diante das afirmações, o diretor do BBB 24Boninho tomou uma atitude surpreendente e contou para os internautas o que fará em relação à participante. Veja o que ele disse aqui.

Veja: