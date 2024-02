BBB 24: Virou a cara? Leidy diz que sister não fala com ela: 'Fechada'

Em conversa com Isabelle, Leidy diz que sister é "fechada" e que não está falando com ela mais; dupla identifica dificuldade da participante

Em conversa com Isabelle nesta quarta-feira, 14, Leidy Elin revelou que sente que tem uma sister na casa que não está falando com ela. A dupla então citou Fernanda no bate-papo e comentaram como a confeiteira é "fechada".

"A Fernanda que é muito fechada", começou a trancista. "Muito", concordou Isabelle. "É do Gnomo para a academia, da academia para o Gnomo", analisou Leidy Elin. "Mas eu consigo, de alguma forma, entendê-la porque ela se sentiu de alguma forma...", disse a manauara. "Por causa daquela treta lá?", interrompeu a trancista. "Sentiu uma retaliação, ataque, é tipo uma defesa. Ela não consegue se aproximar porque é tipo uma defesa. Até comigo, eu votei nela agora, no último Paredão, ela falava, mas agora não fala mais", explicou Isabelle.

"Ela também não fala muito comigo não", apontou a trancista. "Não fala contigo, não?", perguntou a dançarina. "Passa por mim e não fala. Antes ela estava falando, agora ela não fala", disse a sister que está sendo trolada por Boninho.

"Eu não tenho nada contra ela não. É o jogo, tem que se votar, infelizmente", revelou a manauara. "Eu também não tenho não. Pelo contrário, no segundo dia eu fiquei muito tempo com ela e com a Pitel, no segundo dia de programa eu fiquei o dia inteiro com ela e com a Pitel. Eu gosto dela, mas é o jogo, fazer o que. Se fecha muito, real", acrescentou a trancista. Isabelle concordou: "Ela se isola." "Se fecha assim que eu falo de nem aqui fora com os aliados ela fica. Só fica trancada no quarto 24h. Muito difícil a gente ver ela ficar aqui fora", afirmou a sister.

Nas últimas horas, Leidy Elin tem seu nome bem falado nas rede sociais após o diretor Boninho tomar atitude de tanto que a participante falou que Davi é o preferido por conta da troca de microfone. A trancista agora terá um tratamento especial para ser confundida.

Boninho toma atitude após Leidy falar do microfone de Davi

Há dias Leidy Elin tem comentado com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet que Davi pode ser um dos favoritos do público. Nesta terça-feira, 13, após a eliminação de Marcus Vinicius e permanência do motorista de aplicativo, a sister voltou a falar que ele troca de microfone constantemente.

Segundo a teoria criada pela trancista, Davi troca mais de microfone que os outros, então ele deve ser um dos favoritos. Diante das afirmações, o diretor do BBB 24Boninho tomou uma atitude surpreendente e contou para os internautas o que fará em relação à participante. Veja o que ele disse aqui.

