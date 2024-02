BBB 24: Sem rodeio, Rodriguinho aponta vilã da edição: 'Antissocial'

Em conversa com Pitel, Rodriguinho aponta vilã da edição e surpreende como opinião crítica sobre comportamento de sister próxima

O cantor Rodriguinho apontou quem é a vilã do BBB 24 em sua opinião. Sem se preocupar em falar o que pensa, o pagodeiro compartilhou com Pitel que acredita que a amiga dela, Fernanda, seja vista como a vilã do programa.

Segundo o Camarote, a confeiteira não será eliminada por isso. "Ela não sai não. Tem que ter. A Fernanda é a vilã do bagulho", afirmou o brother. No entanto, Pitel pediu para ele não falar isso sobre a modelo. "Ela não gosta", contou.

"Não gosta o quê? Ela já aceitou. Ela é a vilã. Fernanda é antissocial, não ri para ninguém e não faz questão nenhuma. Não gosta de dançar, ela é a vilã. Quando ela brigou, não foi uma briguinha, foi briga da casa inteira", analisou Rodriguinho. Pitel discordou: "Só tem nós dois do lado dela, até Bin Laden saiu fora".

"Bin Laden saiu fora do lado da gente, não só do dela não", afirmou a sister sobre o cantor. "Ele está ali ainda, se eu quiser jogar com ele, eu jogo", falou o pagodeiro. "É só você ir, Rodriguinho", avisou Pitel. "Não quero jogar com ele, porque o jogo dele aí o que acontece... O jogo dele é mais perigoso do que o da Fernanda", revelou.

Instantes depois, a dupla analisa o jogo de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, e Pitel concluiu sobre elas terem uma boa imagem em sua opinião: "Acho que essas duas chegam longe. Não pelo movimento do jogo, mas só por ser quem são".

'Somos vilões’, conclui Rodriguinho

Nesta segunda-feira, 12, Rodriguinho chegou à conclusão de que é um dos vilões do BBB 24, assim como Pitel e Fernanda, após analisar o Queridômetro. O cantor garantiu que não vai deixar a situação passar.

“Três plantinhas, dois alvinhos e um coração quebrado. Somos vilões!”, disparou após ver os emojis negativos atribuídos aos brothers. O cantor, porém, logo encontrou uma forma de retribuir a situação. “Eu vou mudar o tema da minha festa se eu ganhar o Líder: Vilões. Eu quero vir de Thanos”, afirmou, fazendo referência ao personagem de Os Vingadores, da Marvel.

A confeiteira Fernanda entrou na brincadeira e também escolheu sua personagem. “Eu sou quem, então? A Gamora? Eu gosto dela. (…) E ela é uma vilã que ficou do bem. E ela junta com os Guardiões da Galáxia”.

Rodriguinho ainda afirmou que deveria abraçar a figura de vilão e tentar seguir o jogo dessa forma. “Mas não é seu caso. Você continua vilã. A gente tem que ser vilão. É mais legal!”, afirmou o cantor.