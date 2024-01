BBB 24: Nizam e Alane detonam sister: "Veio para se promover"

Os brothers Nizam e Alane opinaram sobre o comportamento da sister Isabelle na casa do BBB 24, e afirmaram que ela está fazendo VT

Na área externa da casa do BBB 24, Nizam e Alane se reuniram para detonar uma sister do reality show da TV Globo. Os brothes, que estavam ao lado de Beatriz, começaram a observar Isabelle, que está no Castigo do Monstro com Lucas Luigi, e detonaram a postara da dançarina.

Durante a conversa, Alane afirmou que Isabelle entrou no programa para se promover. "Acho que a Isabelle veio pra cá fazer um grande, grande, grande VTzão. Entendeu? O que ela puder pra fazer pra aparecer, ela vai fazer", afirmou a sister. Nizam concordou. "Não parece? O tempo inteiro essa...", comentou ele.

"Ela tá usando o BBB não pra ganhar, mas para se promover. Eu acho que ela tá feliz, claro que ela não quer sair, mas, por exemplo, se ela saísse agora ela já tava feliz, porque ela veio para se promover, não pra ganhar o jogo. Entendeu?", acrescentou a modelo. "Isso é horrível", comentou o brother. "É o jogo dela, é a estratégia dela. Cada um entra aqui por um motivo. Esse é o dela", completou a sister.

Beatriz escutou a conversa de Nizam e Alane de olhos fechados, e não opinou sobre o assunto.

Confira:

Alane choca a web com atitude inusitada

Nesta última sexta-feira, 12, Alane Dias virou assunto nas redes sociais após ter uma atitude bem inusitada. Durante uma conversa com Beatriz Reis e Deniziane Ferreira, a modelo acabou arrancando uma pele de seu pé com a boca. Ao ver o que a colega de confinamento fez, Deniziane questionou: "Você não vai comer a pele, né?", perguntou a sister, que foi a primeira líder do BBB 24, da TV Globo. Ela respondeu que não, e em seguida cuspiu a pele.

A situação aconteceu após a Prova do Líder, que teve o cantor Rodriguinho como o vencedor da dinâmica, e deixou o público bastante enojado. "A Tiffany Wilson quando foi jantar com o Latrell depois de ser leiloada #BBB24", brincou um internauta. "Que nojo", disse uma usuária. "Meu Deus, coragem. A imundice", lamentou mais uma. Confira!