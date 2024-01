BBB 24: Sisters comparam fala de Rodriguinho com frase de Karol Conká: 'Igual'

Conversando sobre julgamentos do público no BBB 24, comentário de Rodriguinho foi comparado com frase famosa de Karol Conká em 2021

A grande participação da cantora Karol Conká no Big Brother Brasil, da Globo, continua sendo lembrada mesmo após duas edições do reality show já terem acontecido. Nesta sexta-feira, 12, no BBB 24, uma frase marcante da artista foi citada por alguns brothers no confinamento.

No quarto do líder, as sisters Fernanda e Giovanna Pitel caíram na risada ao comparar uma fala de Rodriguinho com a da ex-BBB. Na ocasião, eles conversavam sobre o medo que Vanessa Lopes tem de se expor no programa e ser julgada na internet.

O pagodeiro, no entanto, afirmou que possui muitos anos na estrada para se importar com a situação. "Eu tenho 35 anos de carreira, Yasmin", declarou o cantor. Neste momento, Fernanda recordou um comentário parecido feito por Karol Conká em 2021.

"Está falando igual a Karol Conká. Eu tenho minha carreira linda lá fora", se divertiu a sister. "Eu não preciso falar isso. Quando você precisa falar isso, é porque você… entendeu? Não preciso falar isso, que minha carreira lá fora está legal. Não preciso dizer isso. Quando falo de 35 anos, não são esses três meses que vão definir minha vida", explicou o líder da semana.

"Karol Conká também disse isso, que tinha uma carreira de 10 anos construída", relembrou Giovanna Pitel. "Não tenho medo de falar alguma besteira, porque eu sei quem eu sou. Não vai me definir", concluiu Rodriguinho, por fim.

Vale lembrar que a frase "Tenho minha carreira linda lá fora", dita pela rapper no BBB 21, viralizou na web e segue sendo lembrada até os dias de hoje. A cantora, inclusive, foi eliminada de sua edição com a maior rejeição já registrada no programa, sendo 99,17% dos votos do público.

Rodriguinho falando da carreira dele e a Nanda falando que ele está igual a Karol Conká dizendo que tem a carreira bem bonita aqui fora #BBB24 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 12, 2024

Karol Conká relembra cancelamento durante BBB: ‘Compaixão e empatia'

Em conversa com Fátima Bernardes no "Assim Como a Gente", a cantora relembrou como foi lidar quando deixou o Big Brother Brasil 21 com o maior índice de rejeição da história do reality show.

"Aos 37 anos, sou mais calma. Também, depois de ter passado tudo aquilo em 2021 eu fiquei mais calma. Eu tenho um prazer enorme de aprender com o meu erro. Foi com um exercício de compaixão e empatia que eu consegui dissolver a angústia que eu sentia por ter sido rejeitada, não só por um Brasil todo -- que eu aprendi também que não posso falar 'um Brasil todo', porque é muito grande esse país, mas a maior rejeição que tive de lidar foi a minha, essa foi a que doeu mais", contou.