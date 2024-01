BBB 24: Alane choca a web com atitude inusitada: "Que nojo"

Durante uma conversa com Beatriz e Deniziane no 'BBB 24', Alane tirou uma pele do pé com a boca, e deixou os fãs do reality chocados

Nesta sexta-feira, 12, Alane Dias virou assunto nas redes sociais após ter uma atitude bem inusitada. Durante uma conversa com Beatriz Reis e Deniziane Ferreira, a modelo acabou arrancando uma pele de seu pé com a boca.

Ao ver o que a colega de confinamento fez, Deniziane questionou: "Você não vai comer a pele, né?", perguntou a sister, que foi a primeira líder do BBB 24, da TV Globo. Ela respondeu que não, e em seguida cuspiu a pele.

A situação aconteceu após a Prova do Líder, que teve o cantor Rodriguinho como o vencedor da dinâmica, e deixou o público bastante enojado. "A Tiffany Wilson quando foi jantar com o Latrell depois de ser leiloada #BBB24", brincou um internauta. "Que nojo", disse uma usuária. "Meu Deus, coragem. A imundice", lamentou mais uma.

Ainda durante a madrugada, Alane decidiu escapar de sua cama e protagonizou o primeiro momento romântico com Nizam, apesar de ambos descartarem qualquer envolvimento amoroso dentro do reality show da Globo. A sister cedeu após dar o fora no rapaz na noite anterior e foi para a cama com o executivo. Sem muita conversa, os brothers passaram a noite de conchinha e até trocaram alguns carinhos mais íntimos embaixo do edredom, criando expectativas sobre o desenrolar de um casal.

Confira:

A Tiffany Wilson quando foi jantar com o Latrell depois de ser leiloada #BBB24pic.twitter.com/8LLIAHS8VZ — cleytu (@cleytu) January 12, 2024

Alane lamenta 'rejeição' de Rodriguinho

Após a eliminação de Maycon e a consagração do novo líder Rodriguinho, o clima no BBB 24, da Globo, ficou bastante tenso. A sister Alane não escondeu a decepção com o pagodeiro, que não a colocou no VIP da semana.

Em conversa com Beatriz, a bailarina revelou que havia projetado uma figura paterna no cantor. "É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça", lamentou ela. Confira!