BBB 24: Mulher de Davi é alvo de críticas por diferença de idade: “Doloroso”

Mulher de Davi do BBB 24, Mani Reggo, pede respeito após receber comentários por diferença de idade de 20 anos com o brother

Na última quinta-feira, 18, Mani Reggo, esposa de Davi, participante do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais para desabafar sobre o preconceito relacionado à diferença de idade com o marido. A empreendedora, de 41 anos, lamentou os comentários desrespeitosos que recebeu por conta de seu relacionamento com o motorista, que tem 21 anos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mani fez um apelo em uma carta aberta para que as pessoas parassem de se referir a ela como "mulher mais velha" ou "mulher 20 anos mais velha”: “Meu nome é Mani, sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi entre tantas outras coisas que me qualificam”, iniciou.

Em seu desabafo, a empreendedora expressou sua frustração com o preconceito baseado na diferença de idade com seu marido: “O Etarismo que venho sofrendo por meio de mensagens, entrevistas e em algumas páginas na internet é doloroso para uma mulher que batalha todos os dias com afetividade, garra e empatia”, lamentou.

Por fim, Mani pediu para que o publico do programa refletisse sobre o preconceito: “É triste que, mesmo após décadas de progresso da redução das desigualdades de gênero, as mulheres ainda são objeto de discriminação e vítimas frequentes da objetivação de seus corpos assim como de sua idade. A vulnerabilidade ainda é uma marca para nós”, concluiu a carta.

A história de Mani e Davi:

Em entrevista ao jornal O Globo, Mani, que empreende em uma barraca de lanches em frente a um hospital que o motorista trabalhava, contou que conheceu o brother por intermédio de uma amiga. Apenas alguns dias depois, eles decidiram engatar um relacionamento e morar juntos, mas Davi afirmou que mora sozinho no fundo da casa dos pais.

Vale lembrar que quando se apresentou ao reality, ele revelou poucos detalhes de seu casamento. O brother contou que esse é o seu primeiro relacionamento, e que prefere se relacionar com mulheres maduras: “Menina mais nova dá muita dor de cabeça”, disse o motorista, que é discreto sobre sua vida pessoal no confinamento.

Davi causa ao falar sobre casamento:

Os acontecimentos da festa da madrugada desta quinta-feira, 18, no BBB 24 continuam gerando movimentação na casa. Em conversa com Isabelle na cozinha, Giovanna revelou uma situação desconfortável que teve com Davi na última noite. Na ocasião, ela revelou que o brother, que é casado fora do reality show, afirmou que iria se casar com ela.