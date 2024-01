BBB 24: Davi choca com preparo de comida para o VIP: 'Frango no ralo da pia'

Gente? Davi viraliza ao apostar em método inusitado para preparar frango para colegas do VIP e causa indignação entre o público do BBB 24

Nesta sexta-feira, 19, o brother Davi decidiu passar na frente e preparar a alimentação do grupo VIP como uma forma de agradecimento após deixar a Xepa do Big Brother Brasil 24. Mas uma atitude peculiar no preparo da comida causou indignação nas redes sociais. É que o motorista de aplicativo decidiu lavar o frango na pia e até deixou o alimento cair no ralo.

Quem acompanhou a casa ao vivo se deparou com a cena inusitada, que imediatamente viralizou nas redes sociais. No registro, o motorista de aplicativo aparece cortando os pedaços da carne com cuidado e os posiciona na cuba da pia para serem lavados com detergente e vinagre. Um dos cortes do frango aparece dentro do ralo nas imagens.

Davi lavando o frango para o almoço 👀 #BBB24pic.twitter.com/Epyb1Fh65O — Reality Central. (@Realitycentralg) January 19, 2024

No antigo Twitter, o X, o público do programa expressou indignação e alertou sobre os perigos de contaminação. Alguns internautas, inclusive, levantaram a possibilidade de Davi estar querendo prejudicar os concorrentes no reality, enquanto outros apontaram que o brother pode não ter recebido instruções adequadas quanto ao preparo dos alimentos.

“O Davi deixando o frango cair no ralo, eu não tenho palavras”, comentou um usuário da rede social em choque. “Me lembrou o Fiuk derramando o macarrão na pia e colocando de volta na panela”, outro relembrou uma edição anterior do reality. "O Davi lavando o frango no ralo da pia me pega bastante, gente por favor não lave o frango”, alertou outra.

“Ele tá querendo eliminar a concorrência”, disse mais um, enquanto outro saiu em defesa: “Chega a ser ridículo. Tudo que o Davi faz o povo arruma um jeito de criar polêmica. A pia tá limpa, o frango vai pro fogo… só quem não cozinha em casa fica arrumando problema para uma situação dessa. Vocês comem coisa pior na rua”, disparou.

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que Davi gera polêmica na cozinha da casa mais vigiada do Brasil. Durante sua estadia na Xepa, o motorista foi confrontado por MC Bin Laden e duramente criticado por Yasmin Brunet por preparar banquetes e esgotar alguns dos alimentos do confinamento. O funkeiro até questionou se seria uma estratégia maldosa.

“Eu não queria ser falso, não sou falso, sou um cara de verdade… As paradas que eu faço para galera aqui, é porque a gente passa necessidade na xepa, não tem muita alimentação. Faço para agradar, para ver a gente bem, para ver a gente tranquilão, dando risada”, o motorista contou que tentava agradar os colegas de confinamento com os banquetes.

Davi deixa sister confusa:

Os acontecimentos da festa da madrugada desta quinta-feira, 18, no BBB 24 continuam gerando movimentação na casa. Em conversa com Isabelle na cozinha, Giovanna revelou uma situação desconfortável que teve com Davi na última noite. Na ocasião, ela revelou que o brother, que é casado fora do reality show, afirmou que iria se casar com ela.