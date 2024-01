BBB 24: Giovanna lembra situação desconfortável com Davi: "Queria morrer"

Em conversa com Isabelle no BBB 24, Giovanna lembra uma situação desconfortável com Davi na festa da última quarta-feira, 19; saiba o que aconteceu!

Os acontecimentos da festa da madrugada desta quinta-feira, 18, no BBB 24 continua gerando movimentação na casa. Em conversa com Isabelle na cozinha, Giovanna revelou uma situação desconfortável que teve com Davi na última noite.

Na ocasião, Giovanna revelou que o brother, que é casado fora do reality show, afirmou que iria se casar com ela. "Davi virou pra mim ontem. Sério, queria morrer na hora que eu vi. 'Vou casar com você'", contou a nutricionista. Chocada com a situação, Isabelle dispara: "Tá me tirando?"

A sister, que ficou incomodada com a fala, chegou a dar um contra no motorista. "Eu falei: 'Ah, para, você tá doido? Casado já'", afirmou Giovanna, que disse que Davi chegou a repetir a frase para outros participantes. "Um tempo depois estava eu, Michel, Raquele, acho. Falou a mesma coisa", disse ela.

Confira o vídeo:

a giovanna contando que na festa o davi ficou falando que ia casar com ela

Ué gente o davi não é casado ?

pic.twitter.com/e2mRBCFl3V — Jenny (@Jennybysm) January 19, 2024

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso manda recado para 'rival' Isabelle

Confinada no BBB 24, a participante Isabelle, a cunhã-poranga do Boi Garantido, recebeu um recado pra lá de especial que recebeu durante o MesaCast desta quinta-feira, 18. Com sua entrada no reality global, a amazonense atraiu os olhares do público para o Festival de Parintins, famoso no Amazonas, e para o termo cunhã-poranga, posto da dançarina no evento.

Marciele Albuquerque, cunhã poranga do Boi Caprichoso, 'rival' de Isabelle no Boi Bumbá do Amazonas, mandou uma mensagem para a sister falando sobre sua participação no programa.

"Uma mulher nortista, representante do Amazonas. Ela vem falando da nossa cultura, do Festival de Parintins, que é o maior teatro do mundo a céu aberto e que o Brasil precisa conhecer. Uma cultura muito diversa, muito rica e que acontece em uma ilha aqui no Amazonas, que é Parintins", falou Marciele.

"Ontem ela fez uma apresentação maravilhosa e reafirmou que a nossa rivalidade fica somente na arena", afirmou a cunhã-poranga, que disse que seguirá acompanhando Isabelle. "Beijos azulados", finalizou mencionando o Boi Caprichoso.