BBB 24: Yasmin Brunet corta relações e massacra Davi: ‘Pena virou bode’

Yasmin Brunet desconfia de atitude de Davi e detona o motorista pelas costas durante uma conversa com MC Bin Laden e Wanessa no BBB 24

Na noite da última quarta-feira, 17, o resultado do paredão agitou os brothers confinados no Big Brother Brasil 24. Yasmin Brunet virou a madrugada tentando entender porque Davi não deixou o reality show. A modelo está suspeitando do comportamento do brother e massacrou o motorista pelas costas durante uma conversa com e MC Bin Laden e Wanessa.

Os brothers que estão na xepa estão ficando sem comida, por isso, eles suspeitaram do motorista de aplicativo, que costuma preparar banquetes para o grupo. MC Bin Laden, que já chegou a confrontá-lo sobre seu comportamento, trouxe o assunto à tona: “Davi poderia sair pelo comportamento dele, por ele ter gastado toda comida da xepa”, disse o cantor.

Wanessa saiu em defesa do motorista: “E que ele fez na bondade, tadinho. Isso eu não acho, Tadinho, eu fico com dó”, disse a cantora. Mas Yasmin e Bin não concordaram e apontaram que o motorista preparou um banquete especial justamente no dia do paredão, quando poderia sair da casa e deixar os brothers com fome.

A modelo e o funkeiro ainda fizeram questão de lembrar que o motorista já declarou que não acha justo que os camarotes ganhem o programa, pois eles não precisam do dinheiro: “Ai, tadinho. Ele fez o negocio da xepa todo pra ajudar a gente. E foi dormir lá no nosso quarto. Tadinho. Tá vendo? Você vai começar a abrir o olho agora?”, Yasmin alertou.

Na sequência, a loira se desesperou com a falta de comida no reality e massacrou Davi: “Tô com uma raiva desse cara. Voltando do paredão igual um boomerang. Peguei bode dele. Tudo que estava com pena virou bode. Não quero mais comer nada que ele faz. Tô com raiva desse cara. Não quero mais ver ele na minha frente”, disparou.

“Tô de saco cheio dessa merda. O cara pegou toda a comida da Xepa e fez tudo, o que eu vou comer agora? Eu tenho síndrome do intestino irritado, vou ter que viver só de arroz? Tô de saco cheio dessa merda”, Yasmin cortou as relações com um de seus antigos aliados no programa e detonou o motorista de aplicativo.

MC Bin Laden confrontou Davi:

Vale mencionar que na última terça-feira, 16, Bin questionou Davi se essa seria uma estratégia para esgotar a comida dos colegas de confinamento: "Aquele bagulho de você usar toda comida da xepa, você fez na maldade para acabar com o rango?'", perguntou ao motorista, que negou as especulações sobre seu comportamento.

“Eu não queria ser falso, não sou falso, sou um cara de verdade… As paradas que eu faço para galera aqui, é porque a gente passa necessidade na xepa, não tem muita alimentação. Faço para agradar, para ver a gente bem, para ver a gente tranquilão, dando risada”, o motorista contou que tentava agradar os colegas com os banquetes.