BBB 24: Michel fica chocado com estado de Wanessa após expulsão: ‘Abalou muito’

Eliminado, Michel fica assustado e não segura as lágrimas ao assistir ao vídeo de Wanessa Camargo após sua expulsão do BBB 24

Nesta quarta-feira, 6, Michel participou do ‘Mais Você’ após sua eliminação no 'Big Brother Brasil 24'. Durante a atração matinal da Globo, o professor se emocionou ao relembrar a expulsão de Wanessa Camargo. Por isso, a produção do programa decidiu exibir o vídeo da cantora após sua saída da casa e ele ficou chocado com o estado da colega.

Para quem não acompanhou, a famosa compartilhou um vídeo para revelar como estão sendo seus primeiros dias fora do confinamento. Durante o registro, Wanessa contou que estava abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs.

“Foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca!”, a cantora desabafou durante o vídeo.

Michel assistiu atentamente, mas acabou caindo no choro ao ver a amiga fragilizada: “Como eu vivi ali dentro, sei que estar ali é muito difícil. Eu tenho certeza, com o pouco que consegui acessar a Wanessa, que ela não faria isso. Ela é uma pessoa sensacional. Acho que deve ter afetado muito ela. Rezei muito para ela e espero que ela fique bem”, lamentou.

Ainda com lágrimas nos olhos, ele relembrou detalhes sobre a expulsão da artista: “Ela estava em um momento muito feliz, parecia até que era uma despedida, escutando músicas do pai que ainda não tinham tocado, muito sertanejo. Isso abalou muito a gente lá dentro”, disse o professor, que prometeu entrar em contato com a cantora em breve.

O Michel falando da Wanessa, tem muita gente me pedindo pic.twitter.com/IU76PEiJYm — Ana Cristina 🌹🐬🌵 (@anaursine) March 6, 2024

Vale lembrar que mais cedo, ele também caiu no choro ao descobrir que está um pódio negativo. Décimo primeiro participante a ser eliminado do jogo na temporada e o terceiro com mais votos para deixar o reality, se desesperou ao descobrir que bateu o recorde da edição, movimentando 224.381.203 votos para deixar a casa.

Após os apresentadores da atração revelarem os números grandiosos, o professor não escondeu o choque e desabou em lágrimas ao vivo. Preocupado com sua repercussão fora do confinamento, o brother desabafou: "Não esperava. Jamais imaginaria", disse Michel, que aos poucos entendeu o motivo de sua eliminação durante a entrevista.

Michel revela o que pode ter atrapalhado seu jogo:

O ex-brother Michel abriu o coração e falou um pouco sobre sua trajetória dentro do reality show da Globo. Na manhã desta quarta-feira, 6, o mineiro participou do programa 'Mais Você' e, durante o bate-papo, revelou o que pode ter atrapalhado seu jogo em conversa com os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini.