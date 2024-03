BBB 24: Michel se desespera e cai no choro ao descobrir 'rejeição' no paredão

Fora do BBB 24, Michel não segura as lágrimas e desabafa ao descobrir porcentagem e recorde de votos em sua eliminação no reality

Na noite da última terça-feira, 05, Michel foi eliminado do Big Brother Brasil 24. Fora do confinamento, o professor de geografia revisitou sua trajetória no reality show da Globo no Bate-Papo BBB. Foi nesse momento que ele se desesperou ao descobrir que seu paredão não só bateu recorde, mas também resultou em uma rejeição.

Apesar de não ter sido um dos personagens mais marcantes do programa, várias torcidas se uniram em mutirões para eliminar o brother no paredão ao lado de Alane e Davi. Por isso, o servidor público ficou completamente chocado ao descobrir que recebeu 70,33% da média de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Enquanto isso, o baiano recebeu 28,73% dos votos e a bailarina apenas 0,94%. Michel, décimo primeiro participante a ser eliminado do jogo na temporada e o terceiro com mais votos para deixar o reality, também caiu no choro ao descobrir que bateu o recorde da edição, movimentando 224.381.203 votos para sua eliminação.

Após os apresentadores da atração revelarem os números grandiosos, o professor não escondeu o choque e desabou em lágrimas ao vivo. Preocupado com sua repercussão fora do confinamento, o brother desabafou: "Não esperava. Jamais imaginaria", disse Michel, que aos poucos entendeu o motivo de sua eliminação e se emocionou diversas vezes durante a entrevista.

Vale mencionar que Michel foi parar na berlinda por causa da indicação do líder Lucas Henrique, que o mandou direto para a votação do público. Durante seu discurso de eliminação, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt ainda quebrou o protocolo e liberou Alane do paredão. O comandante disse que a disputa não era sobre a bailarina.

O que Tadeu Schmidt disse sobre Michel?

Depois de tirar Alane do paredão antes do discurso, Tadeu Schmidt usou suas palavras para falar das características marcantes de Davi e Michel dentro e fora do confinamento. E ainda deu um recado para que os participantes lembrem qual é o objetivo deles no jogo e reajuste a rota antes do final do reality show, que já está se aproximando.

Durante seu discurso, Tadeu lembrou que o professor de geografia venceu muitas provas durante o programa, com estratégia e garra. Ele também falou sobre a luta do mineiro fora da casa, já que Michel já trabalhou como caixa de evento, motorista, operário, cuidador, animador de festa e atualmente estuda medicina veterinária; confira o discurso na íntegra.